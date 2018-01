Titus Andronicus kündigen neues Album "A Productive Cough" an, streamen Single "Number One (In New York)"

Titus Andronicus haben ihr neues Album "A Productive Cough" angekündigt. Vom Nachfolger zum 2015 erschienenen "The Most Lamentable Tragedy" gibt es auch schon den Song "Number One (In New York)" zu hören - eine rund zehnminütige, sich steigernde Folk-Pianoballade.

Im Video zum neuen Song "Number One (In New York)" ist die Band aus New Jersey um Frontmann Patrick Stickles zu sehen, wie sie in einem Studio auf dem Land den Song aufnimmt. Der schaukelt sich von schlichten Pianoklängen immer weiter zu einer feierlich dahinschreitenden Folk-Hymne auf.

Auch der Rest des neuen Albums "A Productive Cough", das am 3. März via Merge erscheint, soll laut Stickles stärker die balladeske Seite von Titus Andronicus betonen und "subtiler, geräumiger" klingen - im Gegensatz zum Vorgänger "The Most Lamentable Tragedy" (2015), der den Hörer mitnahm auf eine wilde Konzeptalbum-Reise zwischen Punk- und Heartland-Rock rund um das Thema manische Depression.

Große Ambitionen haben Titus Andronicus - die nun unter dem Kürzel +@ firmieren - aber weiterhin: Auf der Platte findet sich ein Cover des Bob Dylan-Klassikers "Like A Rolling Stone".

Mit dem neuen Album werden Titus Andronicus in den USA ab März auch erstmals eine Akustik-Tour spielen, bei der nur Stickles und Pianist Alex Molini die Songs der Band in reduzierten Arrangements aufführen werden.

Video: Titus Andronicus - "Number One (In New York)"

Cover & Tracklist: Titus Andronicus - "A Productive Cough"

01. "Number One (In New York)"

02. "Real Talk"

03. "Above The Bodega (Local Business)"

04. "Crass Tattoo"

05. "(I'm) Like A Rolling Stone"

06. "Home Alone"

07. "Mass Transit Madness (Goin' Loco')"