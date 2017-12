VISIONS empfiehlt: Tigers Jaw kommen im Frühjahr auf Tour

Im Frühjahr werden die Indierocker Tigers Jaw für drei Konzerte nach Deutschland kommen und die Songs ihres im Mai erschienenen Albums "Spin" vorstellen. Tickets für die Shows in Hamburg, Berlin und Köln gibt es bereits.

"These are likely to be the last Tigers Jaw tours for the foreseeable future", formulierte Keyboarderin und Sängerin Brianna Collins 2013 nach dem Ausstieg von drei der fünf Bandmitgliedern die Hiobsbotschaft. Was im ersten Moment wie ein endgültiger Schnitt klang, stellte sich vielmehr als Neustart heraus: Schon ein Jahr später waren Tigers Jaw als Duo und mit dem neuen Album "Charmer" zurück. Im Mai dieses Jahres erschien dann das zweite Album seit dem Neustart: "Spin".

Im April bringen Collins und Gitarrist und Sänger Ben Walsh ihren charmanten Indie- und Emorock endlich auch live nach Deutschland. Drei Konzerte in Hamburg, Berlin und Köln wird die Band spielen. Tickets für die von VISIONS präsentierten Shows sind bereits bei Eventim erhältlich.

Zuletzt hatten Tigers Jaw neben dem Musikvideo zum Song "Escape Plan" den Outkast-Song "Hey Ya!" gecovert.

VISIONS empfiehlt:

Tigers Jaw

20.04. Hamburg - Hafenklang

21.04. Berlin - Cassiopeia

22.04. Köln - Jungle Club