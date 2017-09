Billy Corgan zeigt Trailer zum Soloalbum-Begleitfilm "Pillbox"

Foto: Screenshot Youtube

Im Oktober erscheint Billy Corgans zweites Soloalbum "Ogilala". Dazu begleitend soll der von der Musik des Albums untermalte Stummfilm "Pillbox" in ausgewählten Kinos gezeigt werden. In einem offiziellen Trailer hat Corgan erste Hinweise auf die Geschichte des Films gegeben.

Die Reise eines Helden und die psychischen und physischen Strapazen, die der Krieg an einem jungen Soldaten hinterlässt, zeigt Billy Corgan im Trailer zum Stummfilm "Pillbox". Dazu hört man getragene Klavierklänge und den markanten Gesang des Smashing Pumpkins-Frontmanns. Premiere feiern wird der von Corgan und Musikerin Linda Strawberry produzierte Film am 5. Oktober in mehreren großen Städten der USA sowie in London.

Entstanden ist der Film als begleitende Bilderfolge zu seinem zweiten Soloalbum "Ogilala", das wiederum am 13. Oktober erscheint. In einem Interview erklärte der Sänger, der fortan unter seinem Geburtsnamen William Patrick Corgan Musik veröffentlicht, dass die Verbindung von visueller und akustischer Kunst etwas Größeres als die Summe ihrer Teile schaffen soll: "Ich dachte, es wäre mal ein anderer Ansatz, der Essenz eines Albums durch die Bilder eines Stummfilms zu lauschen. Auch wenn die Abfolge nicht linear ist. Kunst ist Kunst."

Auch die bereits veröffentlichte Single "Aeronaut" rückt Gesang und unverstärkte Instrumente in den Fokus. Geschrieben hatte Corgan das von Rick Rubin produzierte Album teilweise auf einem Roadtrip, der ihn zu verschiedensten Orten seines Heimatlandes führte. Zuletzt hatte der Musiker den Smashing-Pumpkins-Song "Sweet Sweet" als Teil seiner Online-Livestream-Serie gespielt. Am Ende dieser Will Corgan eine Konzerttour ankündigen, ob sie ihn auch nach Europa führt und ob in diesem Rahmen auch der Film gezeigt wird, ist bisher nicht bekannt.

Trailer: Billy Corgan - "Pillbox"