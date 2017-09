Foo Fighters: Popstar Justin Timberlake singt auf neuem Album

Das Geheimnis um den "größten Popstar der Welt" auf "Concrete And Gold" ist offenbar gelüftet: Laut des US-amerikanischen Rolling Stone ist Justin Timberlake auf dem neuen Album der Foo Fighters zu hören. Dave Grohl sprach in einem Interview über die Zusammenarbeit.

Im Juni hatte Dave Grohl verkündet, dass der "größte Popstar der Welt" auf dem neuen Album der Foo Fighters zu hören sei. Fans spekulierten daraufhin, es könne sich bei der Person um Adele, Taylor Swift, Lady Gaga oder Paul McCartney handeln. Grohl dementierte die Gerüchte jedoch und beschrieb den geheimen Gast als "sehr talentiert, mehr als ich jemals dachte".

Nun ist das Geheimnis offenbar gelüftet: Der US-amerikanische Rolling Stone hat einen Artikel über die Foo Fighters veröffentlicht, in dem von einer Zusammenarbeit mit Popstar Justin Timberlake die Rede ist. Grohl wird darin enthusiastisch zitiert: "Wir haben Whiskey auf dem Parkplatz getrunken. Er war wirklich, wirklich cool. In der Nacht vor seinem letzten Tag sagte er: 'Kann ich auf eurem Album singen? Ich will euch nicht drängen, aber - ich möchte es nur meinen Freunden sagen können.'" Daraufhin soll er für einen Song ein paar "La la las" eingesungen haben. "Er hat es verdammt gut gemacht. Ich sage es euch: Dieser Junge wird es noch zu etwas bringen."

Das neue Album der Foo Fighters, "Concrete And Gold", erscheint am 15. September bei Sony. Bislang hatte die Band daraus bereits die Songs "The Sky Is A Neighborhood" und "Run" veröffentlicht sowie diverse Tracks live vorgestellt. Am 10. September spielt die Band zudem ihren bisher einzigen Deutschland-Auftritt beim Lollapalooza Festival.

Live: Foo Fighters

10.09. Hoppegarten - Lollapalooza Festival