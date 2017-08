Newsflash (Kadavar, Hurricane & Southside Festival, Chester Bennington u.a.)

Neuigkeiten von Kadavar, dem Hurricane & Southside Festival, Chester Bennington, The Pineapple Thief, Gurr, Wolf Parade, (The) Lesser Men, The Rural Alberta Advantage, Alex Lahey, Dan Auerbach, Ariel Pink und Liam, dem seine Sonnenbrille geklaut wurde.

+++ Kadavar haben ein Musikvideo zu "Into The Wormhole" veröffentlicht. Die Band setzt ihre surrenden Stoner-Gitarren darin besonders tief und betont langsam an. So erzeugen die Berliner einen verqueren, psychedelischen Groove. Dazu zeigt das Trio ein Video mit wackeligen Nahaufnahmen von okkulten Objekten, bizarren Masken und Totenköpfen, das gemeinsam mit der Musik absurden Horror entfaltet. Der Track entstammt Kadavars kommendem Album "Rough Times", das am 29. September erscheint. Die Band hatte daraus erst kürzlich ein Musikvideo zum Song "Die Baby Die" präsentiert. Nach Erscheinen der neuen Platte kommen Kadavar auch auf ausführliche, von VISIONS präsentierte Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Karten bekommt ihr bei Eventim.

Video: Kadavar - "Into The Wormhole"

VISIONS empfiehlt:

Kadavar

12.10. Essen - Zeche Carl

13.10. Hamburg - Markthalle

14.10. Leipzig - Conne Island

25.10. Monthey - Pont Rouge

26.10. Zürich - Dynamo

27.10. München - Backstage

28.10. Wien - Flex

29.10. Graz - PPC

05.11. Nürnberg - Hirsch

08.11. Hannover - Capitol

15.11. Köln - Bürgerhaus Stollwerck

16.11. Wiesbaden - Schlachthof

17.11. Stuttgart - LKA Longhorn

18.11. Berlin - Columbiahalle

20.12. Bremen - Tower

21.12. Mannheim - Alte Feuerwache

22.12. Münster - Sputnikhalle

27.12. Hamburg - Grünspan

28.12. Chemnitz - AJZ Talschock

29.12. Siegen - Vortex

+++ Die Schwesterfestivals Hurricane und Southside haben ein Bandvoting für 2018 gestartet. Auf den jeweiligen Interseiten der Festivals befindet sich eine Liste mit Hunderten von Bands, unter denen ihr bis zu fünf Mal abstimmen könnt - auch immer wieder für die gleiche Band. An der Seite befindet sich ein Top 100 Ranking. Nach aktuellem Stand liegen beim Hurricane die Die Ärzte und beim Southside Alligatoah auf dem ersten Platz. Beide Festivals stellen aber auch klar, dass das Bandvoting lediglich zur Orientierung dient und keine Garantie für ein Booking ist.

Facebook-Post: Hurricane Festival Bandvoting

Facebook-Post: Southside Festival Bandvoting

+++ Chester Benningtons Familie arbeitet an einer Wohltätigkeitsorganisation für suizidgefährdete Fans des Sängers. Sie will damit Menschen helfen, die als Folge von Benningtons Selbstmord Gefahr laufen, ihrem Idol zu folgen. Laut dem Artikel einer US-amerikanischen Zeitung sei die Familie besorgt, dass Fans die Tode von Chester Bennington oder Chris Cornell glorifizieren könnten, indem sie dasselbe täten. Kürzlich hatte Thirty Seconds To Mars-Frontmann Jared Leto Bennington bei den MTV Video Music Awards mit einer Rede geehrt.

+++ The Pineapple Thief haben ihr Live-Album "Where We Stood" verschoben. Die Platte mit dazugehörigem Film wird nicht mehr wie ursprünglich geplant am 8. September, sondern erst am 6. Oktober erscheinen. Das Album präsentiert Aufnahmen des finalen Konzerts von The Pineapple Thiefs letztjähriger Tour, bei der auch Porcupine Tree-Drummer Gavin Harrison dabei war. Dieser wird auch bei den Konzerten der Band im September mit von der Partie sein. Karten bekommt ihr bei Eventim.

Live: The Pineapple Thief

06.09. Dresden - Alter Schlachthof

10.09. München - Backstage

11.09. Zürich - Dynamo

12.09. Stuttgart - Universum

+++ Gurr haben neue Tourdaten angekündigt. Das Berliner Garage-Rock-Duo wird im Dezember in insgesamt 14 deutschen Städten Halt machen. Karten für die Konzerte bekommt ihr bei Eventim. Parallel arbeitet die Band an ihrer neuen Platte, zu der es aber noch keine näheren Informationen gibt. Gurr hatten kürzlich ein Cover von Blurs "Song 2" aufgenommen, in diesem Jahr erschien zudem die Maxi-Single "Furry Dream".

Live: Gurr

01.12. Erlangen - Puls Festival

02.12. München - Puls Festival

03.12. Frankfurt/Main - Zoom

04.12. Heidelberg - Halle 02

06.12. Köln - Gebäude 9

07.12. Münster - Gleis 22

08.12. Essen - Hotel Shanghai

09.12. Dresden - Groove Station

11.12. Hannover - Bei Chez Heinz

12.12. Bremen - Kulturzentrum Lagerhaus

13.12. Hamburg - Knust

14.12. Braunschweig - Eulenglück

15.12. Rostock - Helgas Stadtpalast

16.12. Berlin - Festsaal Kreuzberg

+++ Wolf Parade haben eine neue Single mit Musikvideo veröffentlicht. "You're Dreaming" liefert eine Mischung aus klarem Indierock und 90er-Jahre-Americana. Getragen wird der Song im Uptempo von einem antreibenden Schlagzeugbeat und einem tief-hallenden Riff, im Hintergrund aber verpassen Orgel-artige Synthesizer dem Song einen ganz besonderen Touch. Das Animationsvideo dazu zeigt einen Jesus-ähnlichen Mann, der auf seinem Bett rennt und über eine VR-Brille mal bei Gott und mal auf einer Insel landet. Zwischendurch sieht man ihn auch doppelt im Hintergrund an der Tür von seinem Zimmer laufen. Das neue Album "Cry Cry Cry" wird am 6. Oktober über Sub Pop erscheinen.

Video: Wolf Parade - "You're Dreaming"

+++ (The) Lesser Man haben ein Video für den Song "Summer's Gone" veröffentlicht. Die Kroaten spielen hier treibenden, optimistischen Indierock, der in seinen glänzenden Klangflächen deutlichen Hang zu Post-Rock und Shoegaze hat. Das dazugehörige Video zeigt die Band auf einer Wiese beim Spielen des Tracks, während symbolisch zahlreiche Gegenstände, die man mit dem Sommer verbindet, verbrennen. Laut der Band hätte beim Dreh des Videos sogar beinahe ein nahegelegender Wald Feuer gefangen. Das kommende, zweite Album der Band, "Bedrooms", erscheint am 22. September über Geenger. Bisher war daraus bereits der Titelsong herausgekommen.

Video: (The) Lesser Men - "Summer's Gone"

+++ The Rural Alberta Advantage haben den neuen Song "Brother" mit einem Musikvideo veröffentlicht. Mit stampfendem Folk und hymnischem Refrain verarbeitet die Band hier Gedanken zur allgegenwärtigen Dunkelheit, die die Welt umgibt. Das sei laut Frontmann Nils Edenloff allerdings nicht negativ zu verstehen: "In meinem Kopf ging es immer mehr darum, sich mit Veränderungen abzufinden, den Gedanken eines ungewissen Ausgangs zu begrüßen und wie das oft die positivsten Resultate hervorbringen kann, dass man gar nicht für möglich gehalten hätte." Das dazugehörige Video zeigt in zahlreichen stimmigen Zeichnungen einen kleinen Stop-Motion-Film über die Erforschung des Weltraums. Der Song stammt vom kommenden Album "The Wild", das die Kanadier am 13. Oktober über Paper Bag veröffentlichen.

Video: The Rural Alberta Advantage - "Brother"

Cover & Tracklist: The Rural Alberta Advantage - "The Wild"

01. "Beacon Hill"

02. "Bad Luck Again"

03. "Alive"

04. "Brother"

05. "Toughen Up"

06. "White Lights"

07. "Alright"

08. "Selfish Dreams"

09. "Wild Grin

10. "Letting Go"

+++ Alex Lahey hat den neuen Song "Lotto In Reverse" mit einem Lyric-Video veröffentlicht. Der kraftvolle, synthie-lastige Rock-Pop der Sängerin geht entschieden nach vorn und widmet sich in den zurückgelehnt groovenden Strophen dem Anklagen eines Partners, während sich im hymnischen Refrain und der Bridge die ganze Verletzlichkeit des lyrischen Ichs ob der unbefriedigenden Beziehung offenbart: "I shouldn't have come over/Just so you could have your way with me". Die Sängerin veröffentlicht am 6. Oktober ihr Debütalbum "I Love You Like A Brother" über Dead Oceans, aus dem bereits der Song Every Day's The Weekend erschienen war.

Video: Alex Lahey - "Lotto In Reverse"

Cover & Tracklist: Alex Lahey - "I Love You Like A Brother"

01. "Every Day’s The Weekend"

02. "I Love You Like A Brother"

03. "Perth Traumatic Stress Disorder" 04. "I Haven’t Been Taking Care Of Myself"

05. "Backpack"

06. "Awkward Exchange"

07. "I Want U"

08. "Lotto In Reverse"

09. "Let’s Call It A Day"

10. "There’s No Money"

+++ Dan Auerbach hat ein neues Musikvideo zu seinem Song "Stand By My Girl" veröffentlicht. Dieses nimmt die Zeile "I'm gonna stand by my girl, because she'll kill me if I don't" sehr ernst: So sieht man einen Mann, der ohne Widerworte seiner Frau folgt und alles über sich ergehen lässt. Glücklich sieht er dabei nicht aus, aber eine gewisse Zeit bleibt er damit zumindest am Leben. Dan Auerbach selbst gibt auch einen Gastauftritt in seinem Video und sorgt für eine witzige Wendung. Musikalisch wird das Video von fröhlichen Folkrock mit Blues-Einschlag begleitet. Sein aktuelles Album "Waiting On Song" hatte der Black Keys-Frontmann im Juni veröffentlicht.

Video: Dan Auerbach - "Stand By My Girl"

+++ Ariel Pink hat die B-Seite seiner Single "Another Weekend" veröffentlicht. Auf "Ode To The Goat" bedankt sich Pink mehrfach für die Unterstützung seiner Fans. Der Song ist mit Absicht auf alt gemacht und knistert und rauscht dementsprechend. Im Hintergrund hört man zudem Fans jubeln und klatschen. Die Seven-Inch-Single mit "Another Weekend" und "Ode To The Goat" ist ab jetzt über Mexican Summer erhältlich. Sein neues Album "Dedicated To Bobby Jameson" wird am 15. September erscheinen. Aus diesem hatte er zuletzt die Single "Feels Like Heaven" veröffentlicht.

Stream: Ariel Pink - "Ode To The Goat"

+++ Liam Gallagher hat sich mit seinen Twitter-Eskapaden wohl nicht nur Freunde gemacht. Nach seinem Auftritt auf der Mainstage des englischen Reading Festival wurde ihm anscheinend seine Sonnenbrille gestohlen, womit der ehemalige Oasis-Skandalsänger auf Twitter natürlich völlig gelassen reagierte: "Ich hoffe du stirbst, du Fotze". Für Fans war das natürlich ein gefundenes Fressen: Ein User postete ein Bild von Liams Bruder Noel mit Sonnenbrille und dem heißen Tipp "Dieser Typ war gestern Abend im Publikum". Gewisserweise lässt sich Liams Zorn ja verstehen - wenn man keine Sonnebrille mehr zum Verstecken hat, bleibt einem nur noch sein Ego.

Tweet: Liam Gallaghers Sonnenbrille wurde geklaut

Rite to the cunt who robbed my shades backstage at reading I hope you die you cunt I guess it's karma for stealing the show as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 28. August 2017