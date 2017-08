Motörhead streamen Cover von David Bowies "Heroes"

Auf ihrer kommenden Compilation "Under Cöver" präsentieren Motörhead eine Vielzahl von Coversongs, die zum Teil noch kurz vor Lemmy Kilmisters Tod aufgenommen worden waren. Nun streamen sie mit David Bowie "Heroes" einen besonders emotionalen Vorboten.

"We can be heroes/ Just for one day" - erstaunlich sanft und melodisch singt der 2015 verstorbene Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister den Songtext in der frisch veröffentlichten Coverversion von David Bowies Hit "Heroes". Die Version der Heavy-Metal-Urgesteine ist für deren Verhältnisse recht entspannt ausgefallen, verleiht dem im Original noch etwas getrageneren und sphärischeren Track trotzdem die klassische Motörhead-Hard-Rock-Kante, mit deutlich treibenderem Beat und hymnisch-pulsierender Gitarrenwand - und einem ausladenden Gitarrensolo, während Lemmy mit seinem strammen Bassspiel den Rhythmus vorgibt.

Das dazugehörige Video mischt alte Bandfotos mit aktuelleren Aufnahmen, die würdevoll aufzeigen, wie die Band sich durch die Jahrzehnte hinweg auf der Bühne gehalten hat. Schlagzeuger Mikkey Dee sagte in einer Pressemitteilung über den Coversong: "[Lemmy] war sehr, sehr stolz darauf, nicht nur, weil er so gut klingt, sondern weil er so viel Spaß gemacht hat. Und den sollten solche Projekte auch machen - einfach Spaß!" Das Bowie-Cover war während der Sessions für Motörheads letztes Album "Bad Magic" entstanden, das 2015 nur wenige Monate vor Lemmys Tod erschienen war.

Es dient als erster Vorbote für ihre kommende Compilation "Under Cöver", die die verbleibenden Bandmitglieder vergangene Woche zusammen mit einem Trailer angekündigt hatten. Darauf werden unter anderem auch Songs von Metallica und den Sex Pistols zu hören sein. Das Album erscheint am 1. September via Silver Lining.

Lemmy war am 29. Dezember 2015 kurz nach seiner Krebsdiagnose verstorben. Nur zwei Wochen später, am 11. Januar 2016, verlor auch Bowie seinen Kampf gegen den Krebs.

Video: Motörhead - "Heroes" (David Bowie Cover)