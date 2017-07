Arcade Fire kündigen Pre-Listening-Parties zum neuen Album an

Bevor "Everything Now" am 28. Juli erscheint, laden Arcade Fire ihre Fans dazu ein, an einem Pre-Listening-Event in New York, Los Angeles, Paris, London oder Berlin teilzunehmen. Wer dabei sein will, muss sich mit der Anmeldung aber beeilen.

Die Teilnehmer des Events werden nach der Anmeldung zufällig per Los gezogen. Das Pre-Listening verkauft die kanadische Indieband als Studie der "Everything Now Corporation", die mithilfe des Tests an der eingeladenen "Zielgruppe" die Band Arcade Fire noch weiter verbessern möchte. Auf der Webseite der fiktiven Organisation heißt es: "Teilnehmer werden nicht bezahlt, aber sie gehören zu den ersten, die Arcade Fires 'Everything Now' in ganzer Länge hören werden - und das ist doch wohl unbezahlbar."

Mit der Anmeldung für das am 25. Juli in Berlin stattfindende Event müssen sich Fans allerdings beeilen: Teilnahmeschluss für die Auslosung ist schon heute Abend um 23 Uhr. Zu gewinnen gibt es insgesamt 2x12 Tickets, was das ganze zu einer sehr überschaubaren Veranstaltung macht. Den genauen Austragungsort wird man vermutlich nur als Gewinner erfahren. Arcade Fire werden bei dem Berliner Event nicht selbst anwesend sein.

Das Teilnahmeformular findet ihr hier. "Everything Now" erscheint am 28. Juli via Columbia. Bisher hatte die Band den Titelsong, "Creature Comfort", "Signs Of Life" und "Electric Blue" mit dazugehörigen Musikvideos präsentiert.