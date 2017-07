Radiohead spielen längstes Konzert seit elf Jahren in Israel

Radiohead haben am gestrigen Abend ihr umstrittenes Konzert in Israel gegeben. Das Abschlusskonzert ihrer aktuellen Tournee war zugleich das längste seit elf Jahren.

Die Kritik an Radioheads Plänen, am gestrigen Abend im Laufe ihrer Tour zum aktuellen Album "Moon-Shaped Pool" in Israel aufzutreten, war laut. Zahlreiche Musiker hatten an Radiohead appelliert, die Show abzusagen und sich am kulturellen Boykott der Politik Israels zu beteiligen. Roger Waters war eine der kritischsten Stimmen dieser Fraktion, die Radiohead-Sänger Thom Yorke zu einer ungewöhnlich lauten Reaktion provozierte.

Mit ihrem Auftritt am gestrigen Abend in Tel Aviv gaben Radiohead die passende Antwort für ihre Kritiker. In einer Ansage sagte Thom Yorke zum Publikum: "Über das Konzert heute Abend wurde im Vorfeld sehr viel geredet, aber am Ende haben wir einfach nur Musik gemacht." Und das ganz schön lange. 27 Songs spielten Radiohead während ihres Sets und den zwei Zugabenblöcken - laut mehreren Quellen war es das längste Konzert der Band seit elf Jahren. Zudem berichtet der NME davon, dass die israelische Produktionsfirma des Konzerts in Tel Aviv es einem palästinensischen Fanzine-Schreiber ermöglicht hätte, an dem Konzert teilzunehmen.

Das Konzert in Tel Aviv war der Abschluss der Welttour, die Radiohead im Anschluss an die Veröffentlichung ihres aktuellen Albums "Moon-Shaped Pool" begonnen hatten. Weiter unten findet man einige Konzerteindrücke und die Setlist der Show.

Instagram-Post: Radiohead spielen "Creep" in Tel Aviv

Instagram_Post: Radiohead live in Tel Aviv

Продаю душу за эти танцы с бубном под эти песни. Ах да, и Karma Police перед сном. Редко. У меня уже мало осталось. #radiohead #tlv2017 Ein Beitrag geteilt von Natalie Sem (@nataleesem) am 19. Jul 2017 um 13:51 Uhr

Setlist: Radiohead live in Tel Aviv

01. "Daydreaming"

02. "Lucky"

03. "Ful Stop"

04. "Airbag"

05. "15 Step"

06. "Myxomatosis"

07. "All I Need"

08. "Pyramid Song"

09. "Everything In Its Right Place"

10. "Let Down"

11. "Bloom"

12. "Identikit"

13. "Weird Fishes"

14. "The Numbers"

15. "2 + 2 = 5"

16. "Bodysnatchers"

17. "Idioteque"

1. Zugabe

18. "No Surprises"

19. "Nude"

20. "Like Spinning Plates"

21. "Lotus Flower"

22. "Paranoid Android"

23. "Reckoner"

2. Zugabe

24. "Creep"

25. "The Bends"

26. "There, There"

27. "Karma Police"