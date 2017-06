Zahlreiche Künstler unterstützen Chris Cornells Flüchtlingshilfe-Kampagne

Chris Cornell hatte vor, die Einnahmen seiner Single "The Promise" vollständig an Flüchtlingshilfe-Organisationen zu spenden. Nun unterstützen Freunde, Musiker und Schauspieler sein Anliegen, indem sie die Kampagne dazu fördern.

Unter dem Motto "I vow to keep the promise" haben sich Künstler, wie Freund und System Of A Down-Sänger Serj Tankian, Tom Hanks, Ryan Gosling und viele mehr für Chris Cornells Kampagne stark gemacht. Auch die Sängerinnen Jennifer Lopez und Cher, sowie Regisseur und Schauspieler Josh Brolin unterstützen das Projekt. So erklärt Tankian, Cornell habe geplant alle Einnahmen der Single "The Promise", die für den gleichnamigen Film aufgenommen wurde, Flüchtlingen und Kindern in Not zu spenden. "Lasst uns Chris helfen, das möglich zu machen" ergänzt Hanks im Trailer zur Kampagne.

Den Abschluss des Trailers bildet Cornell selbst mit den Worten: "Ich bin Chris Cornell und ich schwöre, das Versprechen zu halten, für die bedürftigsten Kinder dieser Welt zu kämpfen." Gemeinsam mit seiner Frau Vicky hatte der Ausnahmesänger 2012 eine eigene Stiftung für Kinder in Not gegründet. Auch diese wird Teil der Kampagne sein.

Erst gestern, am Weltflüchtlingstag, war das Video zum Akustik-Song veröffentlicht worden. Es ist der letzte Musik-Clip, der vor dem Tod des Soundgarden-Frontmanns entstanden war. Der Song selbst erschien bereits Anfang März.

Auch die Hauptdarsteller des Films Oscar Isaac und Christian Bale unterstützen den Spendenaufruf. Das Historien-Drama "The Promise" beschäftigt sich mit dem Völkermord an den Armeniern.

Trailer: Aufruf zu Chris Cornells "Keep The Promise"-Kampagne