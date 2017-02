Liam Gallagher verspricht: "Noels Fans werden sich vor meinem Album nicht verstecken können"

Liam Gallagher tut mal wieder das, was er am besten kann: gegen seinen Bruder austeilen. Die jüngste Runde im ewig jungen Bruderkampf dient diesmal aber einem Zweck: PR für sein erstes Soloalbum zu machen.

In einer ganzen Reihe von Tweets vermittelt Liam Gallagher den Eindruck, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis Fans den ersten Song aus seinem Soloalbum zu hören bekommen.

Bei einigen der Tweets scheint es sich um Textzeilen aus den neuen Songs zu handeln, in anderen nimmt er ganz unverblümt die Fans von Noel Gallaghers High Flying Birds aufs Korn: "Wenn ich meine neuen Songs so höre - vor denen werden sich die NGHFB Fans nirgendwo verstecken können."

Das erste Mal live davon überzeugen kann man sich bei einem Charity-Konzert am 28. März in London. Über den Sound von Liam Gallaghers Album hatte sich zuvor Mat Whitecross geäußert. Der Regisseur der gefeierten Dokumentation "Supersonic" hatte das Album mit Velvet Underground verglichen. Wann Liam Gallaghers Soloalbum erscheint, ist aber nach wie vor ungewiss. Fest steht nur, dass es bei Warner erscheinen wird.

Tweet: Liam Gallagher macht sich über Noel-Fans lustig

Listening forward to my new tunes all you NGHFB fans are gonna have nowhere to run or hide Ha ha — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 19, 2017

Tweet: Liam Gallagher teasert neues Album an

My heart is together my head is exploding why don't you come back to me Ddjknhfhjlpyteshkkysahjgdsuujfjjkjuh — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 19, 2017

Tweet: Liam Gallagher teasert neues Album an