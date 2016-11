Radiohead streamen rare Tracks "Harry Patch (In Memory Of)" und "These Are My Twisted Words"

Radiohead sind keine Freunde von Spotify. 2013 entfernte die Band all ihre Songs von der Streamingplatform. Inzwischen gibt es große Teile ihres Katalogs dort wieder zu hören - und seit kurzem auch zwei besonders rare Songs.

Kurz vor dem vergangenen Wochenende haben Radiohead zwei rare Songs aus ihrem Katalog als Stream verfügbar gemacht. "Harry Patch (In Memory Of)" stammt aus dem Jahr 2009. Die Band hatte den Song zu Ehren des letzten überlebenden britischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg geschrieben und veröffentlicht.

Beim zweiten Song handelt es sich um "These Are My Twisted Words", ein ebenfalls 2009 veröffentlichter Song, der zunächst auf Bit-Torrent geleakt war und wenig später von der Band über ihre Website als kostenloser Download veröffentlicht wurde. Beide Songs können weiter unten via Spotify gestreamt werden.

Zuletzt hatten Radiohead ein Songbook zu ihrem aktuellen Album "A Moon Shaped Pool" veröffentlicht. Zudem ist einer ihrer Songs in einer Pianoversion Teil des Soundtracks der Serie "Westworld".

Stream: Radiohead - "Harry Patch (In Memory Of)"

Stream: Radiohead - "These Are My Twisted Words"