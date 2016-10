Male Bonding verschenken überraschend neues Album "Headache"

Wie aus dem Nichts: Nach fünf Jahren Funkstille haben Male Bonding heute ihr neues Album "Headache" veröffentlicht. Die Platte ist ohne Vorwarnung als Stream im Netz aufgetaucht - und als kostenloser Download verfügbar.

Nicht einen Piep hatten die britischen Garage-Punks in den vergangenen zwei Jahren von sich gegeben. Ihr bislang letztes Album "Endless Now" war 2011 erschienen, danach hatten Male Bonding Ende 2014 nur die beiden neuen Songs "A Kick To The Face" und "Falling" veröffentlicht.

Während selbst auf den Social-Media-Kanälen der Band Funkstille herrschte, haben sie in den vergangenen Monaten über Schleichwege ihr drittes Studioalbum aufgenommen - und es heute ohne Vorwarnung veröffentlicht. Hinter dem Titel "Headache" verbergen sich elf neue Songs zwischen fuzzy Noise-, Punk- und Garagerock. Bei Soundcloud steht die Platte als kostenloser Download zur Verfügung.

Male Bonding haben keine Informationen oder Details zu "Headache" veröffentlicht. Ob die Band mit ihrem neuen Album auf Tour kommen wird, ist ebenfalls nicht bekannt.

Album-Stream: Male Bonding - "Headache"