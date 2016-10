Jimmy Eat World zeigen Video für "You With Me"

Foto: Screenshot

Zu ihrem Song "You With Me" vom neuen Album "Integrity Blues" streamen Jimmy Eat World ein hübsches Lyric-Video, das die USA zu Zeiten des Wirtschaftswunders in den 50er Jahren zeigt.

Am 21. Oktober veröffentlichen Jimmy Eat World ihr neues, neuntes Album "Integrity Blues". Nachdem sie davon bereits die Songs "Sure & Certain" und "Get Right" mit hübschen Lyric-Video versehen haben, folgt nun "You With Me".

Wie die beiden Vorgänger zeigt auch dieser Clip die USA in den 50er Jahren, als das Wirtschaftswunder blühte. Die nostalgischen Archivaufnahmen voll retrofuturistischer Schönheit untermalen die süßliche Halbballade äußerst passend.

Nachdem Jimmy Eat World kürzlich eine kleine, zügig ausverkaufte Club-Tour gespielt haben, kommen sie im November für vier von VISIONS präsentierte Daten zurück. Karten dafür gibt es bei Eventim.

Video: Jimmy Eat World - "You With Me"

VISIONS empfiehlt:

Jimmy Eat World

12.11. Stuttgart - Im Wizemann

15.11. Hamburg - Große Freiheit 36

16.11. Münster - Skaters Palace

17.11. Wiesbaden - Schlachthof