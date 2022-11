Newsflash (Iggy Pop, Paul McCartney, Obituary u.a.)

Foto: Vincent Guignet

Neuigkeiten von Iggy Pop, Paul McCartney, Obituary, New Found Glory, Hütte Rockt Festival, Manchester Orchestra , Dance Gavin Dance, The Luka State, Fever Ray und Billy Zach .

+++ Iggy Pop hat Details zu seinem neuen Album "Every Loser" bekannt gegeben. Die Punk-Ikone veröffentlichte bereits die Leadsingle "Frenzy" und gab zuvor bekannt, dass Andrew Watt sein 19. Soloalbum produziert hatte. Mit an Bord sind unter anderem außerdem Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) am Schlagzeug und Duff McKagan (Guns N' Roses) am Bass. Das Coverartwork stammt von Raymond Pettibon, der für seine Arbeit mit Black Flag bekannt ist. Die Platte erscheint am 6. Januar bei Atlantic und folgt auf das 2019er Album "Free". Es kann bereits vorbestellt werden.

Cover & Tracklist: Iggy Pop - "Every Loser"

01. "Frenzy"

02. "Strung Out Johnny"

03. "New Atlantis"

04. "Modern Day Rip Off"

05. "Morning Show"

06. "The News for Andy"

07. "Neo Punk"

08. "All the Way Down"

09. "Comments"

10. "My Animus Interlude"

11. "The Regency"

+++ Paul McCartney hat ein neues Fan-Bundle angekündigt. Der Brite stellte dafür 80 Seven-Inch-Singles als Vinyl-Boxset zusammen. Das Package erscheint am 2. Dezember in einer hochwertigen Holzkiste und ist auf 3.000 Exemplare limitiert. Die 163 Songs entstanden zwischen 1971 und 2019. Einige wurden noch nie veröffentlicht, andere Neuauflagen erhielten das restaurierte Original-Artwork als Cover mit den zusätzlichen internationalen Fassungen. Sie wurden in den Abbey Road Studios neu gemastert. In einer Pressemitteilung sagte McCartney: "Ich hoffe, dass die Songs in diesem Box-Set auch bei Ihnen schöne Erinnerungen wecken." Er präsentierte auch schon die Auskopplungen "Uncle Albert" und "Too Many People". In dem stolzen Preis von knapp 700 Euro ist auch ein ausgiebiges Booklet enthalten. Auf McCartneys Internetseite findet sich eine komplette Trackliste. Dort kann auch das Bundle vorbestellt werden.

Video: Paul McCartney - "Uncle Albert"

Video: Paul McCartney - "Too Many People"

Instagram-Post: Paul McCartney präsentiert umfassendes Musikpaket

+++ Obituary haben für das kommende Jahr ein neues Album bestätigt. "Dying Of Everything" erscheint am 13. Januar bei Relapse. Die Death-Metal-Band aus Florida koppelte die erste Single "The Wrong Time" aus und sagten zum Release: "Wir könnten nicht aufgeregter sein, dieses neue Album endlich zu veröffentlichen und in die Hände der Fans zu geben! Wir haben uns für 'The Wrong Time' als erste Single entschieden, da es den Sound, den Stil und das Feeling, das wir im Studio angestrebt haben, sehr gut wiedergibt und einen guten Vorgeschmack auf das gibt, was man von 'Dying of Everything' erwarten kann." Im Labelstore Vinyl kann das Album in mehreren VInyl-Fassungen vorbestellt werden. Die Band bestätigte auch eine CD und Kassette. Im kommenden Jahr geht die Band auch auf Tour durch Europa - als Support von Heaven Shall Burn und Trivum. Tickets gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen .

Video: Obituary - "The Wrong Time"

Cover & Tracklist: Obituary - "Dying Of Everything"

1. "Barely Alive"

2. "The Wrong Time"

3. "Without A Conscience"

4. "War"

5. "Dying Of Everything"

6. "My Will To Live"

7. "By the Dawn"

8. "Weaponize The Hate"

9. "Torn Apart"

10. "Be Warned"

Live: Obituary

18.01. Saarlandhalle - Saarbrücken

20.01. Mitsubishi Electric Halle – Düsseldorf

29.01. Haus Leipzig - Leipzig

10.02. MHP Arena - Ludwigsburg

11.02. Sporthalle Hamburg - Hamburg

12.02. Verti Music Hall - Berlin

15.02. Gasometer - Wien

17.02. Zenith - München

20.02. Jahrhunderthalle - Frankfurt/Main

+++ New Found Glory haben ein neues Akustikalbum angekündigt. "Make The Most Of It" erscheint am 20. Januar und beinhaltet vierzehn bisher unveröffentlichte Akustikversionen von bereits veröffentlichten Songs der Pop-Punk-Band, vier davon sind jedoch nur auf der digitalen Veröffentlichung, CD und Kassette enthalten. Ein Teil der Einnahmen spendet die Band an die Organisation The Pheo Para Alliance - eine Nonprofit-Organisation, die Krebspatient:innen und deren Familien unterstützt. New Found Glory Gitarrist Chad Gilbert konnte Anfang diesen Jahres verkünden, dass er seine Krebserkrankung überstanden hatte. Mit der Albumankündigung veröffentlichte die Band außerdem ein Video zur neuen, akustischen Version von "Dream Born Again", das auch Teil von "Make The Most Of It" sein wird und ursprünglich auf dem 2020 erschienenen Album "Forever And Ever X Infinity" zu hören war. "Make The Most Of It" kann vorbestellt werden.

Video: New Found Glory - "Dream Born Again"

Cover & Tracklist: New Found Glory - "Make The Most Of It"

01. "Dream Born Again"

02. "Mouth To Mouth"

03. "Get Me Home"

04. "Watch The Lilies Grow"

05. "More Than Enough"

06. "Kiss The Floor"

07. "Bloom"

08. "Understatement" (Digital, CD & Kassette exklusiv)

09. "All Downhill"

10. "Dressed To Kill"

11. "The Story So Far"

12. "Failures Not Flattering" (Digital, CD & Kassette exklusiv)

13. "My Friends Over You" (Digital, CD & Kassette exklusiv)

14. "Hit Or Miss" (Digital, CD & Kassette exklusiv)

+++ Das Hütte Rockt Festival hat eine erste Bandwelle angekündigt. Angeführt wird das Line-up von den Kieler Indie-Rockern Leoniden, die ihr neuestes Album "Complex Happenings Reduced To A Simple Design" mit dabei haben werden. Außerdem ergänzen das Line-up die Pop-Punks Zebrahead und Punkrock gibt es von Massendefekt sowie Team Scheisse. Vom 10. bis 12. August findet das Festival in Georgsmarienhütte in der Nähe von Osnabrück statt. Das gesamte bisherige Line-up und Tickets für das Festival findet ihr online.

Instagram-Post: Das Hütte Rockt Festival kündigt die erste Bandwelle an

+++ Manchester Orchestra haben einen neuen Song geteilt. Die Single "No Rule" entstand in der Studioarbeit zum aktuellen Album "The Million Masks Of God". Dieses erschien im April 2021. Die Platte ist noch im beim Label erhältlich.

Video: Manchester Orchestra - "No Rule"

+++ Dance Gavin Dance haben wieder ihren Sänger Tilian Pearson aufgenommen. Pearson verließ die Band im Juni, um sich professionelle Hilfe zu suchen. Ihm wurden in einem Reddit-Post unangemessener Drogenkonsum und sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen. Nachdem im April der Bassist Tim Feerick verstarb, hatte sich Pearson laut eigener Aussage "auf einen selbstzerstörerischen Pfad begeben". In einem Instagram-Post sprach der Sänger über seine Rehabilitations- und Therapiesitzungen und entschuldigte sein Verhalten, betonte aber auch, dass es einvernehmlich gewesen sei. Bei einem weiteren Vorwurf übernahm er die volle Verantwortung für sein Verhalten. Die Band äußerte sich ein Statement: "Wir sind eine widerstandsfähige Gruppe, die schon immer an Erlösung geglaubt hat, und wir haben die harte Arbeit gesehen, die Tilian geleistet hat, um ein Problem anzugehen und zu überwinden, das ihn seit Jahren geplagt hat. Wir sind stolz auf seine Fortschritte und wir freuen uns darauf, euch alle im nächsten Jahr auf der Straße zu sehen." Die Vorwürfe

Instagram-Post: Dance Gavin Dance nehmen wieder Sänger auf

Instagram-Post: Tilian Pearson äußert sich zu seiner Abstinenz

Live: Dance Gavin Dance

15.03. Essigfabrik - Köln

17.03. Columbia Theater - Berlin

19.03. Uebel & Gefährlich - Hamburg

+++ The Luka State haben ihr neues Album "More Than This" angekündigt. Das zweite Album der britischen Alternative-Band erscheint am 10. März via Thirty Tigers. The Luka State veröffentlichten außerdem den Titeltrack, der die Geschichte einer hungernden Familie im zerrütteten Großbritannien erzählt. Ein Video soll im Laufe des Abends erscheinen. Zuvor waren bereits die Singles "Oxygen Thief" und "Bring Us Down" erschienen. "More Than This" kann in verschiedenen Varianten vorbestellt werden. The Luka State gehen mit Albumrelease außerdem auf Tour durch Europa und stoppen für drei Shows in Deutschland. Tickets für die Konzerte bekommt ihr unter anderem bei Eventim.

Video: The Luka State - "More Than This"

Stream: The Luka State - "More Than This"

Cover & Tracklist: The Luka State - "More Than This"

01. "Bring Us Down"

02. "Oxygen Thief"

03. "Losing Streak"

04."Two Worlds Apart"

05 "Stick Around"

06. "More Than This"

07. "Matter of Fact"

08. "Tightrope (Walking on a Wire)"

09. "Swimming Backwards"

10. "Metamorphosis"

11. "Change"

12. "Movies"

Live: The Luka State

12.04.2023 Hamburg - Häkken

13.04.2023 Köln - Helios 37

14.04.2023 Berlin - Maschinenhaus

+++ Fever Ray (alias Karin Dreijer) hat ihr neues Album bestätigt. "Radical Romantics" erscheint 10. März bei Rabid und ist das erste Material seit fünf Jahren. Die schwedische Electropop-Künstlerin stellte auch die erste Single "Carbon Dioxide" vor. Das kommende Album visiert laut eigenen Angaben "sowohl das Herz als auch den Kopf, die Tanzfläche und das Schlafzimmer" an. Zuletzt stellte Dreijer die einzelnstehende Single "What They Call Us" vor. Zum ersten Mal seit acht Jahren arbeite sie wieder mit ihrem Bruder Olof Dreijer (The Knife ) zusammen. Die Platte kann schon vorbestellt werden.

Video: Fever Ray - "Carbon Dioxide"

Cover & Tracklist: Fever Ray - " Radical Romantics "

1. "What They Call Us"

2. "Shiver"

3. "New Utensils"

4. "Kandy"

5. "Even It Out"

6. "Looking for a Ghost"

7. "Carbon Dioxide"

8. "North"

9. "Tapping Fingers"

10. "Bottom of the Ocean"

+++ Billy Zach haben ein neues Album bestätigt. Das Post-Punk-Quartett aus Hamburg veröffentlicht "A Momentary Bliss" am 27. Januar beim Hamburger Label La Pochette Surprise. Die Gruppe koppelte mit der Bestätigung die erste Single "No Progression" mit Video aus. Die Platte ist im Labelshop erhältlich.

Video: Billy Zach - "No Progression "

Cover & Tracklist: Billy Zach - "A Momentary Bliss"

01. "Don't Belong"

02. "Disappointed"

03. "Coffee in Teacups"

04. "Dear Sister"

05. "A Ballad of Disproven Tales"

06. "But Still"

07. "Powerless"

08. "No Progression"

09. "Peace of Mind"