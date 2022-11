Newsflash (Henry Rollins, Nick Cave, Jerry Lee Lewis u.a.)

Foto: Ross Halfin

Neuigkeiten von Henry Rollins, Nick Cave, Jerry Lee Lewis, dem Roskilde Festival, Garbage, Pulp, Limp Bizkit, Yeah Yeah Yeahs, Morrissey, Vandermeer, Spuk, Atem und "Freak On A Leash" für Hunde.

+++ Henry Rollins hat neue Termine seiner Spoken-Word-Tour angekündigt. An insgesamt vierzehn Abenden wird der ehemalige Black Flag-Frontmann wieder verschiedenste Geschichten aus seinem Leben im deutschsprachigen Raum erzählen. Seine "Good To See You"-Tour war ursprünglich für 2022 angesetzt gewesen, musste aber aufgrund der pandemischen Lage abgesagt werden. Im März 2023 will der Schriftsteller und Inhaber eines Buchverlags, Radio- und TV-Moderator mit regelmäßigen eigenen Sendungen, Reisejournalist und politischer Kommentator, Filmschauspieler und Gewichtheber wieder mit seinem "unvergleichlichen Mix aus Dramaturgie, Humor und purer Intensität" seine Gäste unterhalten. Tickets für die Tour gibt es ab Donnerstag, den 3. November unter anderem bei Eventim.

Live: Henry Rollins

03.03. Hamburg - Friedrich-Ebert-Halle

04.03. Berlin - Theater am Potsdamer Platz

05.03. Heidelberg - Kulturhaus Karlstorbahnhof

06.03. Köln - Kulturkirche

07.03. Zürich - Kaufleuten

08.03. Dortmund - FZW

09.03. Hannover - Theater im Aegi

10.03. Wiesbaden - Schlachthof

11.03. Düsseldorf - Savoy-Theater

12.03. Ludwigsburg - Scala

14.03. Leipzig - Felsenkeller

15.03. München - WERK7 Theater

16.03. Dudelange - Opderschmelz

17.03. Fribourg - Fri-Son

+++ Nick Cave hat die Arbeiten zu einem neuen Album bestätigt. Bei einer Fragerunde im Londoner Southbank Center sprach die Alternative-Koryphäe mit Journalist Sean O'Hagan über sein neues Buch, den arbeitsreichen Festivalsommer und das Ende seiner Headliner-Tour durch Australien. Cave bestätigte auch, dass er nach dem Ende der Tournee mit dem Schreiben seines neuen Albums beginnen wird. "Die Sache ist die, dass es kommt, und ich weiß, worum es geht", so Cave. "Das anfängliche Hinsetzen kommt von der völligen Ideenlosigkeit, und jede Zeile, die ich schreibe, scheint die Tatsache zu bestätigen, dass ich nicht sehr gut bin in dem, was ich tue! Es ist ein sehr langsamer Prozess, in dem man einfach eine Zeile zusammensammelt und sie neben eine andere setzt", erläuterte er den Prozess. Um seine Musik zu schreiben, würde Cave auch weniger Planen und mehr Handeln. "Ghosteen", sein bisher letztes Album mit den Bad Seeds, veröffentlichte er 2019. 2021 erschien mit "Carnage" noch ein Soloalbum.

+++ Jerry Lee Lewis ist tot. Der Rock'n'Roll-Pionier starb vergangenen Freitag an den Folgen einer Lungenentzündung. Er wurde 87 Jahre alt. In den späten 50ern war Lewis - genannt "The Killer" - weltberühmt mit Songs wie "Great Balls Of Fire" und "Whole Lotta Shakin' Goin' On" geworden. Seine Karriere war gespickt mit zahlreichen Skandalen, etwa 1958 als die Ehe zu seiner Cousine ersten Grades bekannt wurde. Trotzdem blieb er auch in den darauffolgenden Jahren eine der wichtigsten und bekanntesten Figuren in der Rockgeschichte. Die Musikwelt reagiert auf den Tod von Lewis: Bob Dylan spielte etwa bei seinem Konzert in Nottingham schon vergangene Woche den Song "I Can't Seem To Say Goodbye" und Billie Joe Armstrong sowie Mike Dirnt von Green Day haben bei einem Auftritt ihrer Coverband The Coverups in Los Angeles "Great Balls Of Fire" gespielt. Sein letztes Album "Rock and Roll Time" veröffentlichte Lewis 2014, seit einem Schlaganfall 2019 lebte er zurückgezogen mit seiner siebten Ehefrau. Bereits am 26. Oktober meldeten einige US-Nachrichtenagenturen fälschlicherweise, Lewis sei gestorben.

+++ Das Roskilde Festival hat die ersten Acts für 2023 bestätigt. Das dänische Non-Profit-Festival findet im nächsten Jahr vom 24. Juni bis zum 1. Juli in der Nähe von Kopenhagen statt und hat als Headliner den nigerianischen Afrobeat-Sänger Burna Boy angekündigt. Außerdem ergänzen das Line-up unter anderem die Queer-Pop Musikerin Rina Sawayama, Rapper Denzel Curry, die Deathcore-Band Lorna Shore und die Hardcore-Band Soul Glo. Die Tickets für die nächste Ausgabe des Roskilde Festivals sind ab sofort im Vorverkauf, Full-Festival-Tickets kosten umgerechnet knapp 322€, Tagestickets gibt es ab knapp 161€, kaufen könnt ihr sie direkt beim Veranstalter.

+++ Garbage haben ein neues Musikvideo zum Song "Witness To Your Love" veröffentlicht. Der Song ist Teil von "Anthology", der neuesten Veröffentlichung der Alternative-Band um Shirley Manson. Es ist die erste Best-of-Compilation des Quartetts und erschien bereits vergangenen Freitag. Vom Debütalbum "Garbage" bis hin zu ihrer neuesten Platte "No Gods No Masters" haben Garbage darauf die besten 35 Songs ihrer 30-jährigen Karriere erneut auf CD und Vinyl versammelt. Zum Song "Witness To Your Love" liefern Garbage nun außerdem ein neues Video das unter der Regie von Bryan M. Ferguson entstand und - passend zu Halloween - drei Vampire in den Hauptrollen hat. Ferguson äußert sich zum Video: "Wenn ich den Song höre, fällt mir sofort auf, wie anders er klingt als das, was man von einem Garbage-Song erwartet. Er ist wirklich erhebend und nostalgisch - also wollte ich diese Gefühle natürlich unterlaufen und verzerren. Ich wollte eine Geschichte über Jugend, Lebenslust und ein Gefühl der Unbesiegbarkeit erzählen. Ich wollte, dass der Betrachter einen Tag im Leben dreier junger Menschen miterlebt, die sich an sonnigen Orten vergnügen; ich wollte dem Gefühl des Songs entsprechen und ihn zugleich auf den Kopf stellen." Das Album kann online bestellt werden.

+++ Pulp werden im nächsten Jahr erstmals seit elf Jahren auf die Bühne zurückkehren. Jarvis Cocker bestätigte dies in einer Presseerklärung: "Eine Zugabe ist, wenn das Publikum genug Lärm macht, um die Band zurück auf die Bühne zu holen. Also. Wir spielen im Jahr 2023 in Großbritannien und Irland. Deshalb - Kommt vorbei und macht etwas Lärm." Die bisher letzten Konzerte spielte die Band im Dezember 2012. Damals sagte Cocker noch, dass die Band keine neue Musik mehr schreiben würde. Zuletzt häuften sich Gerüchte um die Reunion. Die nun bestätigten zehn Konzerte finden zwischen Mai und Juni, ohne den ehemaligen Bassisten Steve Mackey, statt.

Next question on THAT Instagram post from last week. JC: “It was deliberately cryptic. It’s a line from This Is Hardcore… Next year Pulp are going to play some concerts!”



HUGE APPLAUSE!!! — Acrylic Afternoons (@AcrylcAftrnoons) July 25, 2022

+++ Limp Bizkit Frontmann Fred Durst hat der Vinyl-Reissue von "Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water"" seinen Segen gegeben. Kurz nach Veröffentlichung der Meldung, dass Enjoy The Ride eine Reissue des Erfolgsalbums seiner Band auf den Markt bringen will, hatte Durst über eine Instagram-Story bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung nicht mit ihm und seiner Band abgesprochen sei. "Fake" und "inoffiziell" fielen dabei als Schlagwörter. Nach einem Gespräch mit Ross Shotland, dem Besitzer von Enjoy The Ride, scheinen sich die Wogen geglättet zu haben: Durst hat in einem Statement in einem Instagram-Kommentar unter dem ursprünglichen Beitrag von Enjoy The Ride dem Release nun doch zugestimmt. Die Reissue des Albums war am Freitag innerhalb kürzester Zeit vergriffen.

+++ Yeah Yeah Yeahs haben ein neues Musikvideo vorgestellt. Die Band veröffentlichte kürzlich mit ihrem neuen Album "Cool It Down" ihre erste Platte seit neun Jahren. Das Video zu dem darauf enthaltenen "Wolf" wurde von Allie Avital gedreht und handelt von einer Frau, die in den Wald geht und immer weiter in den Wahnsinn abrutscht. Die Rolle wurde von Britt Lower verkörpert. "Wir hatten das große Glück, mit den beiden Powerfrauen Allie und Brit an diesem Video für 'Wolf' zusammenzuarbeiten", so die Band zum Video. Yeah Yeah Yeahs präsentieren momentan noch das aktuelle Album auf US-Tour. Zuletzt hatten sie mit Japanese Breakfast und The Linda Lindas einige bekannte Cover als Zugaben gegeben.

+++ Morrissey hat ein neues Album angekündigt. "Bonfire Of Teenagers" soll im Februar erscheinen und stellt das bereits 14. Studioalbum des ehemaligen The Smiths Frontmanns dar. Auf den insgesamt elf Tracks sollen unter anderem Gastbeiträge von Miley Cyrus und Iggy Pop sowie Chad Smith und Flea von den Red Hot Chili Peppers enthalten sein. Das neue Album erscheint via Capitol, nachdem Morrissey 2020 aufgrund seines mehrfach geäußerten rechten Gedankenguts bei seinem vorherigen Label BMG rausgeschmissen wurde. Der Rausschmiss hat auch zur Folge, dass Morrissey bei keinem Label im Vereinigten Königreich mehr unter Vertrag steht und sein Album dort nicht veröffentlicht wird. Capitol haben außerdem angekündigt, Reissues von zahlreichen Morrissey-Alben in der Zukunft zu veröffentlichen, unter anderem von "Southpath Grammar", "You Are The Quarry", "Ringleader Of The Tormentors" und "Years Of Refusal". Ein Releasedatum wurde noch nicht bekannt gegeben. Ein Mitschnitt eines Auftritts in Las Vegas zeigt eine Performance des Titeltracks.

Tracklist: Morrissey - "Bonfire Of Teenagers"

01. "I Am Veronica"

02. "Rebels Without Applause"

03. "Kerouac's Crack"

04. "Ha Ha Harlem"

05. "I Live in Oblivion"

06. "Bonfire Of Teenagers"

07. "My Funeral"

08. "Diana Dors"

09. "I Ex-Love You"

10. "Sure Enough The Telephone Rings"

11. "Saint In A Stained Glass Window"

+++ Vandermeer haben ein neues Musikvideo vorgestellt. Die zweite Singleauskopplung des kommenden Albums "Grand Bruit" folgt auf die Single "In All This Where Was I". Der neue Song "Più Più" klingt dabei brachialer als die vorangegangene Single - ein knüppelharter Realitätscheck zwischen Shoegaze und Indierock. Die Band thematisiert darin zwanghafte Arbeitsmoral der heutigen Gesellschaft. "Grand Bruit" erscheint am 9. Dezember und ist über Label Barhill erhältlich.

+++ Spuk haben ihre Debütsingle "Angst" nebst Musikvideo veröffentlicht. Das Quartett aus Köln wurde erst Anfang des Jahres gegründet. "Angst" ist der erste Vorgeschmack auf ihren melancholischen Post-Punk.

+++ Atem hat den letzten Teil seiner Video-Trilogie geteilt. Die drei Singleauskopplungen aus seinem Debütalbum "Concrete Americana" setzte der Singer/Songwriter selbst in Szene. In zwei Wochen drehte Jan Korbach alias Atem mit Freunden die Videos zu "The Pilgrim", "Revanche" und "Cold Flow" in den düsteren Wäldern von Niedersachsen. Mit "Cold Flow" vervollständigt er die Video-Trilogie.

+++ Jonathan Davis stellt sich seiner tödlichen Allergie. Der Korn-Sänger hat jetzt eine eigene Haustierproduktmarke, obwohl er "tödlich allergisch auf Hunde" ist. In Anlehnung an den Korn-Überhit "Freak On A Leash" eröffnete Davis nun einen Shop, der sich um das Wohlbefinden der Vierbeiner kümmert. In einem Gespräch mit Variety sprach der Sänger über seine Pläne und Visionen: "Ich bin schwerer Asthmatiker, aber ich liebe [die Hunde] so sehr, dass ich mich damit abfinde. Gelegentlich muss ich meinen Inhalator holen oder meine Augen jucken, aber mit der Zeit gewöhne ich mich daran." Zu den Beweggründen der Shoperöffnung äußerte er sich: "Ich ging in Zoohandlungen, um etwas für meinen Hund zu kaufen, und es gab nichts, was mich ansprach. Ich glaube, viele Besitzer wollen ihren Hund so kleiden, wie sie sich selbst kleiden würden." Im Onlineshop können Lederleinen und freakige Spielzeuge für den besten Freund des Davis erworben werden.

