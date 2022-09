Tribute-Konzert für Taylor Hawkins: Videos der Auftritte von Rush, Queen, Them Crooked Vultures, Joan Jett und vielen mehr

Foto: Danny Clinch

Die ersten Eindrücke vom großen Tribute-Konzert für Taylor Hawkins in Los Angeles sind online. Unter anderem performten Queen, Rush, Them Crooked Vultures, Joan Jett, Travis Barker, Violet Grohl und viele mehr für den verstorbenen Foo-Fighters-Schlagzeuger.

Das große Tribute-Event für den im März verstorbenen Taylor Hawkins - das zweite nach der großen Show in London vom 3. September - ist gerade erst am heutigen Mittwochmorgen im KIA Forum in Inglewood im Großraum Los Angeles zu Ende gegangen, sodass noch keine umfassenden Nachberichte vorliegen. Anhand zahlreicher Fan-Videos und einzelner Medienberichte kann man sich allerdings bereits einen guten Eindruck von den Star-besetzten Auftritten und dem Verlauf der Show verschaffen.

Zum Auftakt trat Dave Grohls 16-jährige Tochter Violet auf und sang unterstützt von Gitarrist Alain Johannes die Leonard Cohen-Ballade "Hallelujah" in der berührenden Version von Jeff Buckley. Danach hielt Foo Fighters-Chef Grohl erneut eine Lobrede auf seinen verstorbenen Freund. "Wie in London haben wir uns heute hier versammelt, um diese Person zu feiern, die unser aller Leben berührt hat, aus der Ferne oder im Falle seiner Freunde und Familie und geliebten Menschen und Musikerfreunde und Helden ganz direkt", so Grohl, der teils emotional und mit brüchiger Stimme sprach. "Wenn jemand von euch mal das Glück hatte, Zeit mit Taylor zu verbringen, dann wisst ihr, dass dieser Typ dich zum Lächeln und Tanzen und Lachen und Singen bringen konnte."

Grohl leitete dann über zu Joan Jett, die den Tränen nahe erklärte, sie habe "viele gute Erinnerungen" an Hawkins und zusammen mit den Foo Fighters und Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker anschließend eigene Hits wie "Cherry Bomb" und "Bad Reputation" spielte. Danach brachte Hawkins Cover-Band Chevy Metal zusammen mit Yes-Sänger Jon Davison deren Hit "Owner Of A Lonely Heart" sowie mit Singer/Songwriterin Kesha die David Bowie-Hymne "Heroes" auf die Bühne.

Taylor Hawkins' Band The Coattail Riders spielte zusammen mit Justin Hawkins von The Darkness mehrere Songs der Band, außerdem kamen der The-Darkness-Hit "I Believe in A Thing Called Love" und Level 42s 80er-Smasher "Something About You" auf die Bühne, für letzteren stieß Level-42-Frontmann und Bassist Mark King dazu. Am Schlagzeug saß Session-Legende Josh Freese.

Justin Hawkins und Josh Fresse kehrten später noch einmal zurück auf die Bühne, um zusammen mit Dave Grohl und Wolfgang Van Halen die beiden Van Halen-Klassiker "Panama" und "Hot For Teacher" zu interpretieren. Zudem sang Hawkins auch bei jenem Teil der Show mit, den Queen-Gitarrist Brian May und -Schlagzeuger Roger Taylor mit den Foo Fighters bestritten.

Erneut traten auch Them Crooked Vultures auf, die Supergroup von Dave Grohl, Josh Homme (Queens Of The Stone Age) und John Paul John (Led Zeppelin), und spielte unter anderem Elton Johns "Goodbye Yellow Brick Road".

Def Leppard performten mit Popsängerin Miley Cyrus ihren Hit "Photograph". Außerdem standen, anmoderiert von Jack Black, die überlebenden Rush-Mitglieder Geddy Lee und Alex Lifeson mit Songs ihrer Band auf der Bühne - unterstützt von drei wechselnden Weltklasse-Drummern: Dave Grohl, Chad Smith (Tool, Red Hot Chili Peppers) und Danny Carey (Tool) nahmen der Reihe nach hinter dem Kit Platz.

Das Ende der Show bestritten die Foo Fighters selbst, wie in London zum Schluss mit ihrem Song "My Hero", bei dem erneut Taylor Hawkins' Sohn Shane am Schlagzeug saß, sowie mit Grohls bestem Song "Everlong" als Closer.

Noch zahlreiche weitere hochkarätige Künstler waren an dem langen Konzertabend beteiligt, darunter Teile von Mötley Crüe, The Police, Soundgarden und Metallica, Alanis Morissette, Krist Novoselic (Nirvana), Pink, Geezer Butler von Black Sabbath und Nandi Bushell. Diverse der genannten Künstler:innen waren auch schon bei der London-Show mit dabei gewesen.

Die Einnahmen des Events kommen den Hilfsorganisationen Musicares und Music Support zugute.

Videos: Violet Grohl, Alain Johannes - "Hallelujah" (Taylor-Hawkins-Tribute 27.09.2022)

First performer of the night was Violet Grohl. I sobbed. @foofighters pic.twitter.com/7dwZ2FnIFv — Megan Ackerman (@MissMeganEmily) September 28, 2022

Video: Dave Grohls Eröffnungsrede (Taylor-Hawkins-Tribute 27.09.2022)

Video: Joan Jett, Foo Fighters, Travis Barker - "Cherry Bomb" (Taylor-Hawkins-Tribute 27.09.2022)

Video: Justin Hawkins, The Coattail Riders - "I Believe in A Thing Called Love" (Taylor-Hawkins-Tribute 27.09.2022)

Video: Justin Hawkins, Josh Freese, Dave Grohl, Wolfgang Van Halen - "Panama" (Taylor-Hawkins-Tribute 27.09.2022)

Video: Def Leppard & Miley Cyrus - "Photograph" (Taylor-Hawkins-Tribute 27.09.2022)

Video: Rush mit Dave Grohl, Chad Smith und Danny Carey (Taylor-Hawkins-Tribute 27.09.2022)

Video: Brian May, Roger Taylor, Justin Hawkins und die Foo Fighters (Taylor-Hawkins-Tribute 27.09.2022)

Video: Them Crooked Vultures - "Goodbye Yellow Brick Road" (Taylor-Hawkins-Tribute 27.09.2022)

Video: Pink, Nancy Wilson, Foo Fighters - "Barracuda" (Taylor-Hawkins-Tribute 27.09.2022)

Video: Fan-Stream eines großen Teils der Tribute-Show