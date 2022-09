Fat Mike verkündet Auflösung von NOFX

Foto: Jonathan Weiner

Während der laufenden Kanada-Tour kündigte NOFX-Frontmann Fat Mike fast beiläufig die Auflösung der Punkrock-Größen im nächsten Jahr an.

Die Melodic-Harcore-Institution NOFX ist aktuell mit ihrem Punkrock-Wanderzirkus Punk In Drublic Fest in Kanada unterwegs. Über Instagram kündigte Bassist und Sänger Fat Mike nun äußerst überraschend das Ende der Band an. "Nächstes Jahr wird unser letztes Jahr sein. Wir werden bald unsere letzten Shows ankündigen. Es war ein unglaublicher Lauf...", antwortete er auf die Frage, warum die Band so selten nach Kanada kommt. Da der ursprüngliche Kommentar unter einem Beitrag erschien, der den Frontmann bei einer Rasur zeigt, wirkt die Ankündigung fast beiläufig - aber sicherlich nicht untypisch für den schwarzhumorigen Sänger. Zu einem weiteren Kommentar schrieb er, dass die letzte Show der Band in LA sein werde. "Dort hat es angefangen, dort wird es auch enden", so Fat Mike.

US-Onlinemagzin Brooklyn Vegan wandete sich schon in der Nacht an sein Label Fat Wreck und soll dann die Auflösung von einem Vertreter bestätigt bekommen haben. Offiziell wurde die Auflösung allerdings noch von keinem der anderen Bandmitglieder kommuniziert, lediglich ein Artikel, der die Meldung verbreitete, wurde über das Bandprofil via Instagram geteilt. Auch VISIONS wurde dann am Nachmittag von der zuständigen Promoagentur bestätigt, dass NOFX 2023 ihre Karriere beenden. Gründe für das Karriereende wurden bislang nicht genannt.

Fat Mikes Aussagen kommen besonders überraschend, da er zuletzt erst ankündigte, dass ein neues Album fast fertig sei und bereits zwei weitere Platten in Planung sind. Ihr aktuelles - und eventuell letztes - Album "Single Album" erschien 2021. NOFX gelten als stilprägend für Melodic Harcore und Skatepunk. Besonders Fat Mikes zynische Texte zeichnen sich durch Wortwitz, Gesellschaftskritik und einen unverwechselbaren schwarzen Humor aus. Seit ihrer Gründung 1983 veröffentlichten die Kalifornier 14 Studioalben, darunter ihr wahrscheinlich bekanntestes "Punk In Drublic" (1994).

Instagram-Post: Fat Mike erklärt NOFX-Auflösung in Kommentarspalte