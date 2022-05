VISIONS empfiehlt: Punk in Drublic

Foto: Punk in Drublic

Das von NOFX-Frontmann Fat Mike ins Leben gerufene Punk In Drublic-Festival geht in die nächste Runde. Ab morgen ist das Festival mit unterschiedlichen Line-ups und einem üppigen Rahmenprogramm in Europa unterwegs.

Die Besonderheit des Festivals ergibt sich auf den ersten Blick. Neben den Auftritten mehrerer (Cali-)Punk-Helden, können die Fans sich an den Ständen durch die verschiedenen Sorten Craft Beer ausgewählter Kooperationspartner probieren - und das in diversen europäischen Städten, die die Festivalreihe im Laufe der nächsten gut drei Wochen bereist. Neben den Headlinern und Initiatoren NOFX sind in diesem Jahr unter anderem Pennywise, Me First And The Gimme Grimmes, Talco, Ignite, Pulley oder No Fun At All mit dabei. Die Line-ups variieren bei den verschiedenen Terminen leicht, eine genaue Auflistung findet ihr in dem unten stehenden Facebook-Beitrag.

Bereits 2017 rief NOFX-Frontmann Fat Mike das Festival in den USA ins Leben, schon ein Jahr später gab es die erste Tour durch Europa. Damals waren unter anderem Bad Religion und Boysetsfire dabei. Nach einer weiteren Ausgabe 2019 musste auch das Punk In Drublic in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie pausieren, kann nun aber endlich wieder an den Start gehen. Der Tourauftakt erfolgt im österreichischen Wiesen, bevor die Tour über Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, Finnland und Norwegen schließlich Mitte Juni in Malmö ihren Abschluss findet.

Tickets für die deutschen Termine gibt es unter anderem bei Eventim. Alle wichtigen Infos zum Festival findet ihr auf der Webseite des Veranstalters.

Einen unterhaltsamen Vorgeschmack bietet außerdem eine Doku über die Festivalreihe - inklusive dem ungewöhnlichen Rahmenprogramm.

Line-up: Punk In Drublic

20.05. Wiesen - Wiesen Open Air

21.05. Nürnberg - Max-Morlock-Stadion

28.05. Hannover - Faust

29.05. Mannheim - Maimarktgelände

03.06. Oberhausen - Open Air Gelände an der Turbinenhalle

05.06. Berlin - Open Air Zitadelle Spandau