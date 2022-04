Mantar kündigen neues Album "Pain Is Forever And This Is The End" an, streamen erste Single "Hang 'Em Low (So The Rats Can Get 'Em)"

Foto: Matthis Van Der Meulen

Die erste Single vom kommenden Album taucht den Doom-Punk und Black Metal von Mantar erneut in krachigen Grunge.

Bereits im November zeichnete sich ab, dass es 2022 nach längerer Zeit wieder neues Material von den Doom-Punks zu hören geben wird: Mantar hatten nach eigener Aussage schon im August ihr viertes Studioalbum fertiggestellt. Jetzt kommen sie mit der ersten derben Single aus "Pain Is Forever And This Is The End" um die Ecke, die direkt an das aktuelle Coveralbum "Grungetown Hooligans II" anknüpft.

2020 coverten Gitarristen und Sänger Hanno Klänhardt und Schlagzeuger Erinç Sakarya noch eine Auswahl Grunge- und Noise-Klassiker von unter anderem Sonic Youth oder The Jesus Lizard. Mit "Hang 'Em Low (So the Rats Can Get 'Em)" tauchen die beiden Bremer diese Einflüsse noch tiefer in ihren ureigenen Mix aus Doom, Black Metal, Sludge und Chaos. In der Leadsingle zeigen sie auch erstmals all diese Facetten gleichzeitg. Auf die epische Eröffnung folgen riesige Riffs und ein monumentaler Aufbau, der nur auf den grungy groovenden Refrain zu warten scheint - dieser ist dann so aggressiv und verzerrt, dass er locker von Nirvanas "Bleach" stammen könnte.

Das zugehörige Video zur Single erscheint um 19 Uhr in voller Länge. Dass auch das düster wird, zeigt allerdings schon der bereits zu sehende kurze Ausschnitt.

Mantars viertes Studioalbum "Pain Is Forever And This Is The End" erscheint am 15. Juli über Metal Blade und kann unter anderem über Kingsroad, Nuclear Blast, oder EMP vorbestellt werden. Eine korrespondierende Tour erfolgt dann ab Juli bis Dezember durch zahlreiche deutsche Großstädte. Tickets findet ihr unter anderem bei Eventim. Ihr aktuelles drittes Studioalbum "The Modern Art Of Setting Ablaze" war 2018 erschienen.

01. "Egoisto"

02. "Hang 'Em Low (So the Rats Can Get 'Em)"

03. "Grim Reaping"

04. "Orbital Pus"

05. "Piss Ritual"

06. "Of Frost and Decay"

07. "Walking Corpse"

08. "New Age Pagan"

09. "Horder"

10. "Odysseus"

14.07. Bremen - Tower | ausverkauft

16.07. Dortmund - Junkyard Open Air

06.08. Leipzig - Clara-Zetkin-Park

09.09. Hannover - Bei Chez Heinz

10.09. Bremen - Bremer Woll-Kämmerei

16.09. Köln - Essigfabrik

23.09. München - Backstage

24.09. Hamburg - Fabrik

29.09. Wiesbaden - Schlachthof

30.09. Stuttgart - Im Wizemann

01.10. Nürnberg - Z-Bau

07.10. Rostock - Zwischenbau

08.10. Berlin - Columbia Theater

21.12. Essen - Turock

22.12. Leipzig - Conne Island