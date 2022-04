Rock am Ring und Rock im Park: Tagestickets verfügbar

Foto: Thomas Rabsch

Für die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park kann man ab sofort auch Tickets für die einzelnen Festivaltage erwerben.

Aufgrund der hohen Nachfrage werden bei Rock am Ring und Rock im Park auch dieses Jahr wieder Tagestickets angeboten. Dieses Angebot richtet sich vor allem an Besucher:innen, die sich nach der zweijährigen Pause erst langsam wieder in eine Live- und Festivalsituation begeben möchten - oder sich schlicht für die Bands und Künstler:innen nur eines Tages interessieren.

Vom 3. bis zum 5. Juni spielen Green Day, Muse und Volbeat als Headliner der jeweiligen Tage bei den Festivals am Nürburgring beziehungsweise auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg.

Die Tagestickets für Rock am Ring und Rock im Park sind ab sofort ab 110 Euro erhältlich. Erwerben kann man diese auf den jeweiligen Webseiten rock-am-ring.com und rock-im-park.com.

Vergangene Woche kündigten beide Festivals mit Placebo einen weiteren namenhaften Act für die diesjährigen Ausgaben an und stellten im selben Atemzug das neue Team sowie weitere Neuerungen vor.

Line-up: Rock im Park & Rock am Ring