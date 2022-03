Cave In kündigen neues Album "Heavy Pendulum" an, präsentieren Single "New Reality"

Foto: Jay Zucco

Die erste Single des neuen Albums von Cave In mäandert sphärisch zwischen Post-Metal, Metalcore und Sludge.

"Nach 25 Jahren als Band wollten wir ein Album herausbringen, dass unsere kreativen Limits austestet", so Sänger und Gitarrist Stephen Brodsky. "Angesichts der unberechenbaren Entwicklung, die Cave In in der Vergangenheit vollzogen haben, fühlt sich das Entstehen von 'Heavy Pendulum' bemerkenswert an", ergänzt er. Diese Unberechenbarkeit, von der Brodsky spricht, traf die Band am 28. März 2018 mit voller Wucht, als Bassist und langjähriges Mitglied Caleb Scofield (Old Man Gloom, Zozobra) bei einem schweren Autounfall verstarb. So wird der Nachfolger von "Final Transmission" (2019) das erste Cave-In-Album sein, an welchem Scofield nicht mehr beteiligt war. Seinen Platz nimmt seitdem Nate Newton (Converge, Oldman Gloom, Cavalera Conspiracy) ein.

Auf die Meldung, dass die Platte fast fertig sei und weiteren Vorzeichen im Dezember folgt nun mit Opener "New Reality" der erste Vorgeschmack auf das Album. Im dazugehörigen Video nimmt die Band uns (passend zum Albumartwork) mit bunten Glühlampen, sehr viel Alufolie und selbst gebastelten Astronautenoutfits auf eine SciFi-B-Movie-haften Spacetrip, den Ed Wood oder Man Or Astro-Man so nicht besser hinbekommen hätten.

"Heavy Pendulum" erscheint am 20. Mai über Relapse auf Doppel-LP, CD, Kassette sowie digital und kann beim Label werden. Dazu wird es noch eine Deluxefassung geben, dem neben dem Album als Doppel-LP noch ein Poster und eine Slipmat beiliegen.

Video: Cave In - "New Reality"

Cover & Tracklist: Cave In - "Heavy Pendulum"

01. "New Reality"

02. "Blood Spiller"

03. "Floating Skulls"

04. "Heavy Pendulum"

05. "Pendulambient"

06. "Careless Offering"

07. "Blinded By a Blaze"

08. "Amaranthine"

09. "Searchers of Hell"

10. "Nightmare Eyes"

11. "Days of Nothing"

12. "Waiting For Love"

13. "Reckoning"

14. "Wavering Angel"