Proto-Punks MC5 kündigen erstes neues Album seit 51 Jahren an

Die legendären Detroiter Proto-Punks MC5 machen nochmal ein Album: Im Oktober soll das offenbar "Heavy Lifting" betitelte Werk erscheinen, gut 51 Jahre nach dem letzten regulären Studioalbum. An der Platte haben auch allerhand Stargäste mitgewirkt.

Ende 2018 waren MC5 zum 50-jährigen Jubiläum ihres bahnbrechenden, live aufgenommenen Debütalbums "Kick Out The Jams" (1969) unter dem Namen "MC50" mit einem Allstar-Line-up um Ur-Gitarrist "Brother Wayne" Kramer um die Welt getourt und hatten dabei die Platte sowie weitere Songs der Band auch in Deutschland auf die Bühne gebracht, wo etwa Kim Thayil von Soundgarden und Billy Gould von Faith No More in der Band mitspielten.

Nun hat Kramer seine legendäre Formation, die neben Iggy Pops Stooges zu den Vorreitern des Punk zählt, offenbar nochmal mobilisiert: 51 Jahre nach der bislang letzten Studioplatte "High Time" (1971) soll unter dem Namen "Heavy Lifting" noch einmal eine Sammlung neuer Songs der Band erscheinen. "Heavy Lifting" ist laut Medienberichten für einen Release im Oktober beim deutschen Label Ear Music vorgemerkt. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

In einem Teaser-Video ist bereits ein kurzer Ausschnitt des Titelsongs zu hören, den Kramer offenbar mit Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello und MC5-Sänger Brad Brooks geschrieben hat. In einem weiteren Video meldete sich Kramer auch selbst zu Wort und ließ die Fans wissen, dass er in der jüngeren Vergangenheit ein neues Album geschrieben habe, das von Bob Ezrin (unter anderem Pink Floyds "The Wall") produziert worden sei. "Wir haben zuletzt gerade so die vier katastrophalen Jahre einer gescheiterten Präsidentschaft überstanden", sagte Kramer in einem Statement. "Brad [Brooks] und ich haben dann angefangen, neue Musik zu schreiben, um diesem ganzen Grauen etwas entgegenzusetzen." An der neuen Platte sollen laut Pitchfork unter anderem auch Tim McIlrath (Rise Against) sowie der ursprüngliche MC5-Schlagzeuger Dennis "Machine Gun" Thompson (neben Kramer das letzte lebende Originalmitglied der Band) beteiligt gewesen sein.

Auch live will die Band wieder Präsenz zeigen, zunächst im Mai in den USA, mit einem Line-up aus Schlagzeuger Stephen Perkins (Jane's Addiction), Bassistin Vicki Randle (Mavis Staples) und Gitarrist Stevie Salas (David Bowie). Zu Shows in Europa ist noch nichts bekannt.

MC5 stehen 2022 - nicht zum ersten Mal - auf der long list der Rock & Roll Hall Of Fame.

Videos: MC5 - "Heavy Lifting" (Album-Teaser)

Video: Wayne Kramer über die Album- und Tourpläne der MC5