Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Maggie Gently, Island Of Love und The Tazers.

Maggie Gently

Heimatstadt: San Francisco

Genre: Indierock, Singer/Songwriter

Für Fans von: Phoebe Bridgers, Lucy Dacus, Torres

Früher war Maggie Grabmeier mal Sängerin und Gitarristin der queeren Indie-Band The Total Bettys. Der Undercut ist jetzt verschwunden - und damit auch ihr alter Name. Sie ist jetzt Maggie Gently und spielt Singer/Songwriter-geprägten Indierock mit Emo-Akzent. Im Mai 2020 debütierte sie mit der EP "Good Cry", am 18. März soll mit "Peppermint" das Debütalbum folgen. Hinter ihr steht darauf eine dreiköpfige Band, die dabei hilft, den Songs über mentale Gesundheit, Trauma, Wachstum und essentielle Fragen über Verbindlichkeit und Liebe einen passenden Rahmen zu verleihen.

Stream: Maggie Gently - "Worried / Hold My Hand"

Peppermint by Maggie Gently

Stream: Maggie Gently - "Good Cry"-EP

Good Cry by Maggie Gently

Island Of Love

Heimatstadt: London, UK

Genre: Lo-Fi-Indierock

Für Fans von: späte Dinosaur Jr., Sebadoh, The Lemonheads

Die vierköpfige Indierock-Band Island Of Love ist das erste britische Signing von Jack Whites Label Third Man Records, nachdem er im September 2021 in Soho einen Plattenladen eröffnet hat. Die Band wird die EP "Songs Of Love" via Third Man am 18. März digital und physisch ab dem 1. Juli auf einer limitierten 7-Inch veröffentlichen. Ben Swank, Mitbetreiber des Labels, hat die Band angeblich 30 Sekunden nachdem sie von der Bühne des Ladens gekommen sind unter Vertrag genommen. Der Lo-Fi-90s-Vibe der Band hatte es ihm angetan. Den kann man nachhören auf dem "Promo Tape", das die Band im März 2020 über das kalifornische Label Smoking Room veröffentlicht hat.

Video: Island Of Love - "Songs Of Love"

Stream: Island Of Love - "Promo Tape"

Promo Tape by Island of Love

The Tazers

Heimatstadt: Johannesburg, Südafrika

Genre: Psych Rock, Garage Rock, Retrorock

Für Fans von: Together Pangea, Naked Giants, Psychedelic Porn Crumpets

Ein bisschen 70s Rock, ein bisschen 60s Psych-Pop, etwas Garage und ein wenig modernere Einflüsse - aus diesem Gebräu schält sich der Sound von The Tazers. Das Trio veröffentlicht seit 2016 Musik. Zwei EPs sind erschienen, 2019 dann das Debütalbum "Plastic Kids" - allerdings bisher nur in ihrer Heimat. Das wird sich sicher bald ändern. Etwa, wenn die Band höchstpersönlich Platten am Merch verkauft. Ab dem 28. April werden The Tazers nämlich auf ausgiebige Tour durch den deutschsprachigen Raum kommen - mit dabei haben sie dann sicher auch ihre neue EP namens "Outer Space", die im Frühjahr erscheinen soll. Am Freitag gibt's jedoch erstmal den Titeltrack

Video: The Tazers - "Plastic Kids"

Stream: The Tazers - "Love Machine"-EP

Love Machine by The Tazers

Stream: The Tazers - "Time Machine"-EP