Newsflash (Jack White, Killing Joke, Corey Taylor u.a.)

Foto: David James Swanson

Neuigkeiten von Jack White, Killing Joke, Corey Taylor, Foals, Drug Church, Fleet Foxes, Spiral Drive,, Die Arbeit und den Foo Fighters in einer Kinderserie.

+++ Jack White hat den Titeltrack seines kommenden Albums "Fear Of The Dawn" gestreamt. Es ist die dritte Singleauskopplung nach "Taking Me Back" und "Love Is Selfish". Letztere war ein spärliche Akustik-Ballade, die neue Single ist wieder ein fulminater Garagerock-Track mit verzerrten Gitarren und Space-Rock-Tendenz. "Fear Of The Dawn" erscheint am 8. April. Am 22. Juli erscheint der direkte Nachfolger "Entering Heaven Alive", das er zusammen mit der kommenden Platte im November ankündigte. Beide erscheinen über Whites Label Third Man.

Stream: Jack White - "Fear Of The Dawn"

+++ Killing Joke haben ihre erste Veröffentlichung seit sieben Jahren angekündigt. Die EP "Lord Of Chaos" wird neben bearbeiteten Versionen von zwei früheren auch zwei völlig neue Songs enthalten. Der Titeltrack kann dabei ab sofort gehört werden, inklusive Lyric-Video. Mit der EP thematisieren die Post-Punk-Legenden vor allem die Geschehnisse der letzten Jahre während der Pandemie: "Ich habe so eine Zeit seit der Kubakrise nicht mehr erlebt", erklärt Frontmann Jaz Coleman die Herangehensweise der Band. "'Lord Of Complex' handelt von komplexem Systemversagen, wenn Technologie überfordert ist und künstliche Intelligenz fehlerhaft", so Coleman. Killing Joke hatten ihr aktuelles Album "Pylon" bereits im Oktober 2015 veröffentlicht, danach folgten noch einige (alte) Liveaufnahmen. "Lord Of Chaos" erscheint am 25. März über Spinefarm und kann ab sofort vorbestellt werden.

Video: Killing Joke - "Lord Of Chaos" (Lyric Video)

Stream: Killing Joke - "Lord Of Chaos"

Cover & Tracklist: Killing Joke - "Lord Of Chaos"

01. "Lord Of Chaos"

02. "Total"

03. "Big Buzz" (Motorcade Mix)

04. "Delete In Dub" (Youth’s Disco 45 Dystopian Dub)

+++ Slipknot-Frontmann Corey Taylor hat seine Solo-EP "CMFB...Sides" angekündigt. Die Folgeveröffentlichung auf sein Debütalbum "CMFT" (2020) enthält neun bislang unveröffentlichte B-Seiten, Akustikversionen, Liveaufnahmen, sowie Coverversionen von Songs, die seine Band inspiriert haben. Als ersten Vorgeschmack hat Taylor ein Cover des John Cafferty & The Beaver Brown Band's-Titels "On The Dark Side" geteilt. Mit dem Song möchte Taylor an das Filmdrama "Eddie And The Cruisers" aus dem Jahr 1983 erinnern. Auch Metallica, Dead Boys, Eddie Money, Red Rider und KISS-Stücke interpretiert Taylor auf der EP neu. Am 14. Februar plant der Musiker ein Medley aus "Home" und "Zzyxz Rd" zu veröffentlichen, das beim "Forum Or Against 'Em"-Livestream in Los Angeles aufgezeichnet wurde. "CMFB...Sides" erscheint am 25. Februar via Roadrunner/WMG. In diesem Jahr soll noch ein Nachfolger zum aktuellen Slipknot-Album "We Are Not Your Kind" (2019) erscheinen. Im Sommer ist die Band in Europa auf Tour. Unter anderem Bei der deutschen Premiere des Knotfest. Karten sind über Ticketmaster zu erwerben.

Video: Corey Taylor - "On The Dark Side"

Stream: Corey Taylor - "On The Dark Side"

Cover & Tracklist: Corey Taylor - "CMFB...Sides"

01. "Holier Than Thou" (Metallica-Cover)

02. "All This And More" (Dead Boys-Cover)

03. "Kansas" (Akustik)

04. "Shakin'" (Eddie Money-Cover)

05. "Home/Zzyxz Rd" (Live)

06. "Lunatic Fringe" (Red Rider-Cover)

07. "Got To Choose" (Kiss-Cover)

08. "Halfway Down" (Akustik)

09. "On The Dark Side" (John Cafferty & The Beaver Brown Band-Cover)

Live: Slipknot (2022)

27.07 Graz (AT) - Messe Open Air

28.07 Prag (CZE) O2 Arena

30.07 Oberhausen - Knotfest Germany

01.08 Genf (CH) - Arena

05.08 Wacken - Wacken Open Air

+++ Die Foals haben einen weiteren Song ihres kommenden Albums "Life Is Yours" geteilt. "2am" ist laut Frontmann Yannis Philippakis "einer der poppigsten Songs, die wir je geschrieben haben." Zudem fügte er an: "Es geht um sich wiederholende Zyklen von destruktivem Verhalten, und ich denke, dass viele Leute damit etwas anfangen können, und sicherlich ist es ein Ausdruck von etwas, mit dem ich kämpfe." Bereits vor einem Jahr hatte das Trio Arbeiten an neuem Material bestätigt. Neben dem bereits live gespielten "Novo" war im November der Song "Wake Me Up" geteilt worden. Ihr aktuellen Alben "Everything Not Saved Will Be Lost Part 1" und "Part 2" (Platte des Monats in VISIONS 320) waren im März und Oktober 2019 erschienen. Es sind auch die letzten Alben mit Keyboarder Edwin Congreave, der die Band nach 15 Jahren im September 2021 verlassen hatte. "Life Is Yours" hat bisher weder Cover, Tracklist oder gar ein Veröffentlichungsdatum. Im Sommer dürfte die Fans die neue Musik auch live präsentiert werden: Neben Auftritten beim Hurricane und Southside spielen die Foals eine exklusive Show in Berlin, eventuelle Ticketrückläufer gibt es via Ticketmaster.

Stream: Foals - "2AM"

Live: Foals (2022)

14.05 Berlin - Verti Music Hall

17.06 - 19.06 Neuhausen Ob Eck - Southside Festival

17.06 - 19.06 Scheeßel - Hurricane Festival

+++ Drug Church haben die finale Single aus ihrem Album "Hygenie" veröffentlicht. Die Post-Hardcore-Band hatte bereits "Million Miles Of Fun", "Detective Lieutenant" und "World Impact" veröffentlicht. Der neue Track ist etwas weniger brachial als die Vorgänger, dennoch eingängig und handelt davon, dass Freunde sich ständig in Angelegenheiten einmischen, sagen, was man denken soll und einen auf ihr Niveau herunterziehen. Unterstützt wird Sänger Patrick Kindlon dabei von Carina Zachary (Husbandry). "Hygenie" erscheint am 11. März über Pure Noise und kann vorbestellt werden.

Stream: Drug Church - "Premium Offer"

+++ Die Fleet Foxes haben eine Europatour angekündigt. Neben jeweils zwei Konzerten in Belgien und den Niederlanden macht die Indie-Rock-Band auch Station in Berlin. Ihr aktuelles Album "Shore" hatte das Quintett im September 2020 veröffentlicht. Im vergangenen Dezember folgte mit "A Very Lonely Solstice" das erste Album, welches die Vorfreude auf die anstehende Tour noch weiter steigern dürfte. Tickets für den Termin in Berlin gibt es ab dem 15. Februar bei Eventim.

Facebook-Post: Fleet Foxes kündigen Europatour an

Live: Fleet Foxes (2022)

06.09. Antwerpen (BE) - De Roma

07.09. Brüssel (BE) - Ancienne Belgique

09.09. Amsterdam (NL) - Paradiso

10.09. Utrecht (NL) - Tivoli

11.09. Berlin - Columbiahalle

+++ Spiral Drive haben die Videosingle "Lines For Lives" veröffentlicht. Der Song erscheint auch auf ihrem kommenden Studioalbum "Visions In Bloom". Den Nachfolger zu ihrem Debüt "Unity" (2019) nahm die Mannheimer Neo-Psychedelic-Rock-Band im Rotenburger "Toolhouse Studio" auf. Auf den Titeln sind unter anderem Gastmusiker:innen, wie Yves Krismer von Mother's Cake, Ben McLeod von All Them Witches oder Lord Fascinator (Children Collide) zu hören. Der hypnotische Animationsclip zu "Lines For Lives" wird von der Besetzung mit Synthesizern, einem Rhodes-Piano, Gitarren und Drums begleitet. "Visions In Bloom" wird am 11. März über das Label Stonefree veröffentlicht. Es kann über die Bandcamp-Seite von Spiral Drive vorbestellt werden.

Video: Spiral Drive - "Lines For Lives"

Stream: Spiral Drive - "Lines For Lives"

Cover & Tracklist: Spiral Drive - "Visions In Bloom"

01. "Intro"

02. "Echoes"

03. "Space Train"

04. "Heatwave"

05. "Yeti"

06. "Lines For Lives"

07. "Screwed" (feat. Yves Krismer)

08. "13th Eye" (feat. Lord Fascinator)

09. "Illusion"

10. "Hypnotized"

11. "Omnesia"

12. "Ego Placebo"

13. "Inner Truth"

14. "All Of This Time"

15. "Space Train"

+++ Die Arbeit haben ihr zweites Album "Wandel" angekündigt. Der Nachfolger von "Material" (2020) hat mit seinem Titeltrack eine erste Singleauskopplung inklusive Musikvideo erhalten. Letzteres kommentierten die Dresdener Post-Punks in einer Pressemitteilung: "Im Januar 2022 mit einer Crew von 20 Leuten im Hochinzidenzgebiet Berlin ein Musikvideo zu drehen ist fast schon Irrsinn. Und wenn dazu noch der Regisseur mit einer Coronainfektion und 39 Grad Fieber zu Hause im Bett hockt und das Ganze on Remote am PC steuert, ist das auf jeden Fall deeper als Science Fiction." "Wandel" erscheint am 8. April über Undressed/Edel und kann vorbestellt werden. Nach dem Release planen Die Arbeit eine Tournee mit Konzerten in Wien, Hamburg, Köln, Berlin, Frankfurt und auf dem Wave-Gotic-Treffen in Leipzig.

Video: Die Arbeit - "Wandel"

Stream: Die Arbeit - "Wandel"

Cover & Tracklist: Die Arbeit - "Wandel"

01. "Kaugummi im Haar"

02. "Probleme"

03. "Dinge passieren"

04. "Wir wissen nichts"

05. "Wandel"

06. "Im Tunnel"

07. "Scherben"

08. "Freier Fall"

+++ Die Foo Fighters haben ihre Neuzugänge bekanntgegeben. Warte. Nein, andersrum: Die Fraggles haben ihre neuen Charaktere bekanntgegeben. Was-auch-immer! Foo Fighters und Fraggles haben eine Supergroup gebildet und gemeinsam in der von Apple TV+ neuaufgelegten Kinderserie "Fraggle Rock: Back to the Rock" performt. Der Rock-Song zur Serie war schon seit Januar bekannt. Im neuen Musikvideo spielen Dave Grohl und der Fraggle Onkel "Traveling" Matt vor einer Menge aus Fraggles. Menschen sind in den Mitschnitten der Foo Fighters Konzerte aber auch zu sehen. Das aktuelle Album der band ist "Medicine At Midnight" (2021). Am 26. Februar kommt ihre Horror-Comedy "Studio 666" in die US-amerikanischen Kinos. Den Trailer findet ihr hier.

Video: Foo Fighters x Fraggles - "Fraggle Rock Rock"