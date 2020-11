Puscifer präsentieren Video zu "Fake Affront"

Foto: Screenshot Youtube

Puscifer haben zu ihrem Song "Fake Affront" ein Video veröffentlicht. Der Clip zeigt einen Ausschnitt von Puscifers jüngst gestreamtem Konzertfilm "Live At Arcosanti".

Parallel zum Erscheinen ihres neuen Albums "Existential Reckoning" hatten Puscifer am 30. Oktober auch ein besonderes Konzert gestreamt: In der architektonisch sehr speziellen Planstadt Arcosanti in der Wüste von Arizona - ganz in der Nähe des Wohnortes von Sänger Maynard James Keenan - hatte die Band die neue Platte vorab in voller Länge aufgeführt und für den Mitschnitt einen hohen Produktionsaufwand betrieben, sodass am Ende die eindrucksvolle Architektur der Stadt wie etwa das Amphitheater oder mehrere riesige Rundbögen Teil des Auftritts wurden.

Einen Song der Performance, "Fake Affront", hat die Band nun als offizielles Video ausgekoppelt. Von Arcosanti sieht man dort leider nicht wirklich etwas, dafür beeindruckt der auch als Projektionsfläche dienende Drahtwand-Aufbau, der jedes Bandmitglied in ein eigenes "Zimmer" verweist, lediglich Keenan und Co-Sängerin Carina Round performen zusammen. Zusätzlichen Charme verleiht dem nächtlichen Auftritt der Geheimagenten-Look der Band.

Zuvor waren im Zusammenhang mit "Existential Reckoning" schon Videos zu den Songs "Theorem" und "Apocalyptical" erschienen.

Video: Puscifer - "Fake Affront" (Live At Arcosanti)