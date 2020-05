Todestag von Chris Cornell: Matt Cameron und Taylor Momsen covern Soundgardens "Halfway There"

Foto: Screenshot Youtube

Matt Cameron und Taylor Momsen haben den Soundgarden-Song "Halfway There" gecovert. Die gemeinsame Version des Soundgarden-Schlagzeugers und der Sängerin von The Pretty Reckless war eine Hommage an den verstorbenen Soundgarden-Frontmann Chris Cornell, dessen Todestag sich am 18. Mai zum dritten Mal gejährt hatte.

Wegen der Coronavirus-Pandemie nahmen Matt Cameron und Taylor Momsen ihre Performance voneinander getrennt zu Hause vor der Webcam auf. Während das 2012 auf dem Soundgarden-Comeback-Album "King Animal" erschienene "Halfway There"-Original mit einer Akustikgitarre beginnt und von dort zum Bandsound anwächst, setzte Cameron auf eine reduzierte Fassung mit mehreren Spuren einer sanft angezerrten E-Gitarre und etwas Background-Gesang. Taylor Momsen von The Pretty Reckless konzentrierte sich derweil ganz auf den Leadgesang, der etwas melancholischer als bei Chris Cornell ausfiel. Unten findet ihr die Clips von Cover und Original.

Cornell war 2017 unter tragischen Umständen mit nur 52 Jahren verstorben. Neben vielen Beileidsbekundungen und Würdigungen hatte es 2019 auch ein großes Tribute-Konzert zu Ehren des großen Grunge-Sängers gegeben.

Soundgarden haben Pläne, ein letztes Album mit hinterlassenen Aufnahmen ihres verstorbenen Frontmannes zu veröffentlichen. Allerdings befindet sich die Band in einem Rechtsstreit mit Cornells Witwe Vicky, in dem es um Tantiemenzahlungen und die Rechte an Cornells letzten Aufnahmen geht. Die juristische Auseinandersetzung nahm zuletzt unschöne Formen an.

Die Hardrocker*innen The Pretty Reckless arbeiten derzeit an ihrem vierten Studioalbum, an dem auch Matt Cameron beteiligt sein soll. Momsen war auch beim Tribut-Konzert für Chris Cornell aufgetreten, zudem hatte ihre Band Soundgarden 2017 auf deren letzter Tour unmittelbar vor Cornell Tod als Support begleitet.

Video: Matt Cameron & Taylor Momsen - "Halfway There" (Soundgarden-Cover)

Video: Soundgarden - "Halfway There"