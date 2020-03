Kreator veröffentlichen überraschend neuen Song "666 - World Divided"

Mit "666 - World Divided" veröffentlichen die Thrash-Legenden Kreator den ersten neuen Song seit ihrem Album "Gods of Violence" von 2017. Es ist zugleich die erste Aufnahme mit dem neuen Bassisten Frédéric Leclerq.

Eigentlich hätten Kreator in ein paar Tagen gemeinsam mit Lamb Of God und Power Trip auf Tour gehen sollen. Was aus bekannten Gründen aber derzeit nicht geht. Stattdessen veröffentlicht die Band nun eine Split-Single mit Lamb Of God.

Während Lamb of God das bereits bekannte "Checkmate" beigetragen haben, gibt es von Kreator einen brandneuen Song. "666 - World Divided" ist ein Appell an uns alle, in diesen Zeiten zusammenzuhalten. Der Song, den Kreator in den Berliner Hansa Studios aufgenommen haben, vereint die Trademarks der jüngsten Phase der Band: Thrashige Strophen stehen im Kontrast zu einem hymnischen Refrain, während der Zwischenteil klingt, als hätten Ghost Kreator bei den Aufnahmen unterstützt. Im zugehörigen Performance-Video ist auch der neue Bassist Frédéric Leclerq zu sehen.

Über den Song sagt Kreator-Bandkopf Mille Petrozza, der in der aktuellen Ausgabe von VISIONS gemeinsam mit Heaven Shall Burns Maik Weichert die besten deutschen Metal-Alben kürt: "Mehr als je zuvor ist die Message dieses Songs wichtiger: Wir müssen zusammenhalten in dieser immer gespalteneren Welt. Passt auf euch auf und am wichtigsten: stay metal!"

Die gemeinsame Split-Single mit Lamb Of God erscheint am 10. April bei Nuclear Blast als limitierte Seven-Inch und digital. Zuletzt hatten Kreator das Livealbum "London Apocalypticon - Live At The Roundhouse" veröffentlicht. Die Tour mit Lamb Of God und Power Trip soll im Herbst nachgeholt werden. Genaue Termine gibt es bislang noch nicht.

Video: Kreator - "666 - World Divided"