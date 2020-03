Newsflash (Tool, Konzertabsagen, The Killers u.a.)

Neuigkeiten von Tool, weiteren Konzertabsagen, The Killers, dem Booze Cruise Festival, Dream Wife, Hinds, The Good The Bad And The Zugly, Dance Gavin Dance und Girlpool.

+++ Der Drumsticks-Hersteller Vic Firth hat ein Video von Tool-Schlagzeuger Danny Carey bei der Performance des Songs "Pneuma" veröffentlicht. Der stammt vom aktuellen Tool-Album "Fear Inoculum", das im vergangenen Jahr nach langer Wartezeit erschienen war. Im Clip könnt ihr Carey bei der Performance des zwölfminütigen Prog-Monsters genau auf die Finger schauen.

Video: Danny Carey spielt "Pneuma"

+++ Zahlreiche weitere Konzerte sind abgesagt oder verschoben worden. Die Tour von Madsen wird erst Anfang Mai in Österreich und der Schweiz weitergehen können, alle anderen Termine verschieben sich auf Ende 2020 und Anfang 2021, Karten behalten ihre Gültigkeit. Die restlichen Tourdaten von Kvelertak wurden gestrichen. Auch Sløtface mussten ihre Tour canceln, genau wie The Jesus & Mary Chain. The Picturebooks können ihre Termine wegen behördlicher Erlasse auch nicht wahrnehmen und suchen derzeit nach Ersatzterminen, Tickets behalten ihre Gültigkeit. Auch die Bluesrocker DeWolff brechen ihre laufende Tour ab, dafür streamen sie morgen ein Konzert auf ihrer Facebook-Seite. Auch Martha bleiben zuhause. Therapy? verschieben ihre März-Tourdaten, es soll Nachholtermine geben. Heaven Shall Burn suchen auch Nachholtermine für ihre eigentlich für die kommenden Tage geplanten Shows, die jetzt ausfallen müssen. Smoke Blow verschieben ihr Konzert im Flensburger Volksbad in den Oktober. Wegen der sich ausbreitenden Coronavirus-Epidemie unterliegen zahlreiche Konzertstätten in verschiedenen (Bundes-)Ländern verschärften behördlichen Auflagen, sodass es sein kann, dass einzelne Konzerte auf größeren Touren nicht stattfinden können, andere dafür schon. Schon gestern gab es jede Menge Absagen. Wir können euch aufgrund der Situation leider nicht vollumfänglich über alle Veränderungen im Terminkalender informieren. Bitte informiert euch vor dem Besuch von Veranstaltungen noch einmal beim Veranstalter oder zieht in Erwägung, den behördlichen Empfehlungen zu folgen und in den nächsten Wochen erst einmal auf den Besuch von Konzerten zu verzichten.

Madsen

03.04. Hannover - Swiss Life Hall | abgesagt

04.04. Leipzig - Haus Auensee | abgesagt

10.04. Berlin - Columbiahalle | abgesagt

17.04. Bremen - Pier 2 | abgesagt

18.04. Dortmund - Warsteiner Music Hall | abgesagt

24.04. Wiesbaden - Schlachthof | abgesagt

25.04. München - Tonhalle | abgesagt

01.05. Köln - Palladium | abgesagt

02.05. Würzburg - Posthalle | abgesagt

08.05. Graz - Schlossbergbühne Kasematten

09.05. Wien - Arena

19.12. Bremen - Pier 2 | Nachholtermin

08.01. Berlin - Columbiahalle | Nachholtermin

09.01. Wiesbaden - Schlachthof | Nachholtermin

15.01. Hannover - Swiss Life Hall | Nachholtermin

16.01. Leipzig - Haus Auensee | Nachholtermin

22.01. Köln - Palladium | Nachholtermin

23.01. München - Tonhalle | Nachholtermin

05.02. Würzburg - Posthalle | Nachholtermin

06.02. Dortmund - Warsteiner Music Hall | Nachholtermin

Kvelertak

13.03. Lindau - Club Vaudeville | abgesagt

14.03. München - Backstage | abgesagt

16.03. Pratteln - Z7 Konzertfabrik | abgesagt

17.03. Wiesbaden - Schlachthof | abgesagt

Sløtface

03.04. Hamburg - Bahnhof Pauli | abgesagt

04.04. Berlin - Badehaus Berlin | abgesagt

05.04. München - Sunny Red | abgesagt

06.04. Köln - Helios37 | abgesagt

The Picturebooks

16.03. Wiesbaden - Schlachthof | abgesagt

18.03. Stuttgart - Universum | abgesagt

20.03. Leipzig - Moritzbastei | abgesagt

22.03. Berlin - SO36 | abgesagt

Live: The Jesus & Mary Chain

28.03. Köln - Live Music Hall | abgesagt

02.04. München - Backstage Werk | abgesagt

03.04. Wiesbaden - Schlachthof | abgesagt

04.04. Berlin - Astra Kulturhaus | abgesagt

Live: DeWolff

13.03. München - Backstage | abgesagt

14.03. Dresden - Beatpol | abgesagt

15.03. Berlin - Musik & Frieden | abgesagt

17.03. Hamburg - Uebel & Gefährlich | abgesagt

18.03. Hannover - Indiego Glockensee | abgesagt

19.03. Köln - Stadtgarten | abgesagt

20.03. Frankfurt/Main - Das Bett | abgesagt

21.03. Stuttgart - Im Wizemann | abgesagt

Live: Martha

28.03. Köln - Helios37 | abgesagt

29.03. Münster - Gleis 22 | abgesagt

30.03. Berlin - Schokoladen | abgesagt

31.03. Hamburg - Molotow | abgesagt

01.04. Chemnitz - AJZ Talschock | abgesagt

02.04. München - Sunny Red | abgesagt

03.04. Freiburg - Swamp | abgesagt

04.04. Zürich - Hafenkneipe | abgesagt

Therapy?

19.03. Hamburg - Grünspan | abgesagt

20.03. Köln - Gebäude 9 | abgesagt

21.03. München - Backstage | abgesagt

22.03. Aschaffenburg - Colos-Saal | abgesagt

24.03. Esch/Alzette - Rockhal | abgesagt

28.10. Kiel - Die Pumpe

29.10. Bremen - Tower

30.10. Berlin - Lido

01.11. Wien - Wuk

04.11. Konstanz - Kulturladen

05.11. Stuttgart - Universum

06.11. Saarbrücken - JUZ Försterstraße

07.11. Essen - Turock

09.11. Münster - Sputnikhalle

Live: Heaven Shall Burn

13.03. Frankfurt/Main - Zoom | abgesagt

19.03. Hamburg - Knust | abgesagt

20.03. Essen - Turock | abgesagt

21.03. Chemnitz - AJZ Talschock | abgesagt

22.03. Karlsruhe - Die Stadtmitte | abgesagt

Smoke Blow

30.10. Flensburg - Volksbad | Nachholtermin

18.12. Hamburg - Hafenklang | ausverkauft

19.12. Hamburg - Fabrik | ausverkauft

+++ The Killers haben das neue Album "Imploding The Mirage" angekündigt und streamen daraus den Song "Caution". Auf dem ist Ex-Fleetwood Mac-Gitarrist Lindsey Buckingham zu hören. Das Album wird weitere Gastbeiträge etwa von Weyes Blood und The War On Drugs-Kopf Adam Granduciel enthalten und erscheint am 29. Mai. Im Sommer spielen The Killers beim Hurricane und Southside Festival.

Stream: The Killers - "Caution"

Live: The Killers

19.06. Scheeßel - Hurricane Festival

20.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

+++ Das Booze Cruise Festival hat mit Make War, 13 Crowes, Abramowicz, Secondhand Underpants, Water Etc., The High Times und Scott Rocket sein Line-up komplettiert. Das Hamburger Punkrock-Hafenfestival findet vom 12. bis 14. Juni statt. Unter anderem spielen hier Hot Water Music, Lagwagon und The Menzingers. Tickets gibt es auf der Festivalwebseite.

Facebook-Post: Booze Cruise komplettiert Line-up

Booze Cruise Festival 2020

12.-14.06. Hamburg

+++ Dream Wife haben ihr zweites Album "So When You Gonna..." angekündigt. Mit "Sports!" präsentiert das eklektische Trio die erste Single. Der Nachfolger ihres Debüts "Dream Wife" erscheint am 3. Juli.

Video: Dream Wife - "Sports!"

Cover & Tracklist: Dream Wife - "So When You Gonna..."

01. "Sports!"

02. "Hasta La Vista"

03. "Homesick"

04. "Validation"

05. "Temporary"

06. "U Do U"

07. "RH RN"

08. "Old Flame"

09. "So When You Gonna"

10. "Hold On Me"

11. "After The Rain"

+++ Hinds haben ihrem kommendem Album "The Prettiest Curse" noch einen weiteren Song vorausgeschickt. "Come Back And Love Me" ist "der romantischste Song, den wir je gemacht haben", mit spanischer Gitarre und Bossa-Nova-Vibes. Die Indie-Band aus Madrid veröffentlicht ihre neue Platte am 3. April. Darauf enthalten sind auch die vorher präsentierten Titel "Good Bad Times" und "Riding Solo". Sofern sie nicht noch wegen der aktuellen Coronavirus-Epidemie abgesagt werden, spielen Hinds Ende April drei Shows in Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Hinds - "Come Back And Love Me"

Live: Hinds

27.04. Hamburg - Molotow

29.04. Berlin - Lido

30.04. München - Backstage Club

+++ The Good The Bad And The Zugly haben ein Video zu "The Man Behind The (Oxygen) Mask" veröffentlicht. Der Song stammt vom aktuellen Album der Norweger, "Algorithm & Blues", das im Januar erschienen war.

Video: The Good The Bad And The Zugly - "The Man Behind The (Oxygen) Mask"

+++ Dance Gavin Dance zeigen ein Video zum Song "Strawberry's Wake". Dieser wird am 24. April auf dem neu angekündigten Album "Afterburner" der Post-Hardcore-Band erscheinen. Den Opener "Prisoner" hatten sie schon im Februar präsentiert. Wegen des Coronavirus mussten Dance Gavin Dance gerade ihre US-Tourdaten absagen, die für Ende Mai geplanten Shows in Deutschland betrifft das zur Zeit aber noch nicht. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Dance Gavin Dance - "Strawberry's Wake"

Cover & Tracklist: Dance Gavin Dance - "Afterburner"

01. "Prisoner"

02. "Lyrics Lie"

03. "Calentamiento Global"

04. "Three Wishes"

05. "One In A Million"

06. "Parody Catharsis"

07. "Strawberry's Wake"

08. "Born To Fail"

09. "Parallels"

10. "Night Sway "

11. "Say Hi"

12. "Nothing Shameful" (feat. Andrew Wells)

13. "Into The Sunset" (feat. Bilmuri)

Live: Dance Gavin Dance

28.05. Köln - Luxor

29.05. Berlin - Bi Nuu

+++ Girlpool melden sich mit der Single "Like I'm Winning" zurück. Der neue Song ist das erste neue Material des Indie-Duos aus Avery Tucker und Harmony Tividad seit dem im Februar 2019 erschienenen Album "What Chaos Is Imaginary". "'Like I'm Winning It' handelt von Macht und Begierde: Wie kann sich die wenige Aufmerksamkeit, die man von jemandem bekommt, so schwer anfühlen? Dieser Song handelt vom Spiel auf diesem Grat zwischen aufregender Aufmerksamkeit und dem Unerreichbaren", so Tucker.

Video: Girlpool - "Like I'm Winning"