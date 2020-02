VISIONS empfiehlt: Incubus spielen exklusive Deutschland-Shows

Foto: Incubus

Incubus schieben zwischen die Daten ihrer US-Tour auch Abstecher nach Großbritannien und aufs europäische Festland. VISIONS präsentiert die beiden Shows in Deutschland.

Aus den Songs, an denen Incubus seit Januar 2019 gearbeitet hatten, wurde kein Album, sondern die zweite "Trust Fall"-EP nach "Trust Fall (Side A)" von 2015. Wann genau die B-Seite erscheint, ist noch nicht bekannt, wahrscheinlich ist aber eine Veröffentlichung Mitte Mai rund um den Start der "20 Years Of 'Make Yourself'"-Konzerte.

Wenn die gelaufen sind, setzt die Band über und wird neben Terminen in Italien und England auch zwei in Deutschland sowie einen im benachbarten Luxemburg wahrnehmen. Tickets für die von VISIONS präsentierten Shows in Stuttgart und Offenbach gibt es ab dem 27. Februar um 10 Uhr bei X-Why-Z.

Zuletzt hatten Incubus das sommerliche "Our Love" vorgestellt. Mit dem Vorgänger-Track "Into The Summer" und drei bis vier weiteren Songs soll die Single dann "Trust Fall (Side B)" bilden. Das immer noch aktuelle Album "8" ist bereits drei Jahre alt.

Video: Incubus - "Our Love"

VISIONS empfiehlt:

Incubus

12.06. Stuttgart - Porsche Arena

16.06. Luxemburg - Luxexpo

17.06. Offenbach - Stadthalle Offenbach