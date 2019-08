Incubus stellen neuen Song "Into The Summer" per Video vor

Foto: Screenshot Youtube

Incubus steuern weiter auf ein neues Album zu: Mit "Into The Summer" gibt es endlich einen ersten Vorgeschmack auf das erwartete neue Album der Kalifornier. Song und Clip wecken Nostalgie und Sommer-Sehnsucht.

"Into The Summer" wirkt, als dringe es aus einer schwülen Sommernacht zum Ohr des Hörers: ein dezenter Funk-Bass, feine Synthies im Gewebe, darüber der poppig-melancholische Gesang von Brandon Boyd - mit dem Song spielen Incubus ihre Stärke als ewige kalifornische Sommerband aus.

Das Video dazu lehnt sich zudem deutlich an die 80er an, vor allem der 1987er Film "The Lost Boys" dürfte ein Einfluss für den Clip gewesen sein.

"Into The Summer" ist der erste neue Song von Incubus seit einer Weile - und vermutlich der erste Vorgeschmack auf das Album, an dem die Band schon seit einiger Zeit arbeitet. Bereits im Juni hatten Fans mit dem Release einer neuen Single gerechnet. Das aktuelle Incubus-Album "8" war 2017 erschienen.

Derzeit befindet sich die Band in den USA auf Tour, um das Jubiläum ihres Erfolgsalbums "Make Yourself" (1999) zu feiern. Ob es auch Albumshows in Europa geben wird, ist bisher unklar.

Video: Incubus - "Into The Summer"