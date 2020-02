Newsflash (Madsen, Stone Sour, Megadeth u.a.)

Neuigkeiten von Madsen, Stone Sour, Megadeth, Long Distance Calling, Travis Barker, Braids, Josh Pappe, Built To Spill & Daniel Johnston, Candlemass und Diet Cig.

+++ Madsen haben ein Live-Video zu ihrem Song "Rückenwind" präsentiert. Dieser Clip und der Audiomitschnitt sind ein weiterer Auszug aus dem kommenden Livealbum/-DVD "Lichtjare Live". Sie waren auf der Tour zum gleichnamigen Album entstanden. Zu sehen und hören gab es von dem Release schon das Stück "Mein erstes Lied". Schon im April spielen Madsen weitere Konzerte mit wechselweise Support von The Subways und Nada Surf. Tickets gibt es bei Eventim. Im Sommer spielen sie außerdem als Headliner beim Noisehausen Festival.

Video: Madsen - "Rückenwind" (Live)

VISIONS empfiehlt:

Madsen

03.04. Hannover - Swiss Life Hall*

04.04. Leipzig - Haus Auensee*

10.04. Berlin - Columbiahalle*

17.04. Bremen - Pier 2*

18.04. Dortmund - Warsteiner Music Hall*

24.04. Wiesbaden - Schlachthof | ausverkauft#

25.04. München - Tonhalle | ausverkauft#

01.05. Köln - Palladium#

02.05. Würzburg - Posthalle#

09.05. Wien - Arena#

* Support: Nada Surf

# Support: The Subways

Live: Madsen

25.07. Schrobenhausen - Noisehausen Festival

+++ Stone Sour haben eine Demoversion von ihrem Song "Idle Hands" veröffentlicht. Die Aufnahme war im Zuge der Wiedervereinigung der Band im Jahr 2000 entstanden und erschien ein Jahr später auf der "Project X"-Demo. Stone-Sour-Gitarrist Josh Rand zufolge war "Idle Hands" der erste Song, den er nach der Reunion für die Band schrieb. In den vergangenen Wochen hatte die Zweitband von Slipknot-Frontmann Corey Taylor bereits Demos zu "Inside The Cynic", "Ending/Beginning", "Blue Study" und "Get Inside" veröffentlicht. Am 13. Dezember 2019 war das erste Livealbum "Hello, You Bastards: Live In Reno" erschienen.

Stream: Stone Sour - "Idle Hands" (Demo)

+++ Megadeth-Frontman Dave Mustaine ist laut eigener Aussage "zu 100 Prozent frei von Krebs". Mustaine hatte im vergangenen Juni bekanntgegeben, an Kehlkopfkrebs erkrankt zu sein und sich daraufhin einer Strahlentherapie unterzogen. Inzwischen steht er wieder mit seiner Band auf der Bühne und verkündete die guten Neuigkeiten bei einem Konzert in London. Wie Mustaine gestern angekündigt hatte, wird im September das Buch "Building The Perfect Beast", in dem er den Entstehungsprozess zu Megadeths Erfolgsalbum "Rust In Peace" von 1990 detailliert beschreibt. Aktuell sind Megadeth zusammen mit Five Finger Death Punch in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour und werden bei dieser Gelegenheit wohl auch neue Songs präsentieren. Das aktuelle Studioalbum "Dystopia" war bereits 2016 erschienen. Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Thrash-Metal-Institution das Best Of "Warheads On Foreheads".

Live: Five Finger Death Punch + Megadeth

03.02. Berlin - Max Schmeling Halle

04.02. Hamburg - Sporthalle Hamburg

06.02. Frankfurt/Main - Festhalle

08.02. Oberhausen - Köpi-Arena

09.02. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

10.02. München - Olympiahalle

17.02. Zürich - Hallenstadion

19.02. Wien - Stadthalle

+++ Long Distance Calling haben ein Trailer zu ihrer kommenden "Seats & Sounds"-Tour veröffentlicht. Dieser wurde während der gleichbenannten Konzertreihe im Frühjahr 2019 aufgenommen. Auf dieser besonderen Tour hatten die Münsteraner ihr vor zehn Jahren erschienenes Album "Avoid The Light" mit besonders komplexer Lichtshow vor sitzendem Publikum aufgeführt. Aus den Mitschnitten der Auftritte war im November ihr erstes Livealbum "Stummfilm – Live from Hamburg" entstanden. Die deutschen Post-Rocker sind zudem für den Deutschen Musikautorenpreis der GEMA 2020 nominiert. Ihr "Seats & Sounds"-Konzept bringen sie ab September wieder auf die Bühne. Tickets für die Termine gibt es bei Eventim.

Video: Long Distance Calling "Seats & Sounds 2020" Tour-Trailer

VISIONS empfiehlt:

Long Distance Calling

08.09. Hamburg - Kleine Elbphilharmonie | ausverkauft

09.09. Hannover - Pavillon

10.09. Bochum - Christuskirche

11.09. Dresden - Alter Schlachthof

12.09. Leipzig - Parkbühne

13.09. Berlin - Passionskirche

15.09. Köln - E-Werk

16.09. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

17.09. Mannheim - Capitol

18.09. München - St. Matthäuskirche

19.09. Stuttgart - Mozartsaal

+++ Travis Barker hat ein Video zu seinem Song "Gimme Brain" veröffentlicht. Sein gemeinsamer Track mit den Rappern Lil Wayne und Rick Ross ist der erste und bislang einzige Release auf dem von Barker neu gegründeten Label DTA Records. Der Blink-182-Schlagzeuger war schon immer Rap-affin: Sein Solodebüt "Give The Drummer Some" von 2011 war sehr HipHop-lastig, Lil Wayne war gleich auf dem eröffnenden Titelsong zu hören. Mit ihm waren Blink-182 im vergangenen Jahr auf gemeinsamer Tour.

Video: Travis Barker - "Gimme Brain" (feat. Lil Wayne & Rick Ross)

+++ Braids haben mit "Shadow Offering" ein neues Album angekündigt und mit "Young Buck" auch gleich die erste Single veröffentlicht. Im Clip zu "Young Buck" kann man die Band in aufwändig gestalteten Kostümen bei einer Art Theater-Tanz-Performance beobachten. Im Mai wird die kanadische Artrock-Band drei Konzerte in Deutschland und der Schweiz spielen. Zuletzt hatten Braids 2015 das Album "Deep In The Iris" veröffentlicht.

Video: Braids - "Young Buck"

Cover & Tracklist: Braids - "Shadow Offering"

01. "Here 4 U"

02. "Young Buck"

03. "Eclipse (Ashley)"

04. "Just Let Me"

05. "Upheaval II"

06. "Fear Of Men"

07. "Snow Angel"

08. "Ocean"

09. "Note To Self"

Instagram-Post: Braids kündigen "Shadow Offering Tour" an:

Live: Braid

07.05. Berlin - Musik & Frieden

08.05. Schorndorf - Manufaktur

09.05. Winterthur - Albani Club

+++ Der ehemalige D.R.I.- und Gang Green-Bassist Josh Pappe ist am 31. Januar im Alter von 53 Jahren gestorben. Pappe spielte von 1984 bis 1989 bei der Crossover-Band D.R.I. und nahm in der Zeit die beiden Alben "Crossover" und "4 Of A Kind" auf. Zudem war er als Bassist für die Hardcore-Band Gang Green aktiv. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.

+++ Built To Spill haben das Daniel Johnston-Coveralbum "Built To Spill Plays The Songs Of Daniel Johnston" angekündigt. Die US-Indierocker teilten bereits den akustischen Opener "Bloody Rainbow". Auf dem Album sind Frontmann Doug Martsch, Bassist Jason Albertini und Schlagzeuger Steve Gere zu hören. Die elf Songs stammen aus den Proben der Band während ihrer letzten Tournee mit Daniel Johnston im Jahr 2017, als sie als seine Backing-Band unterwegs waren. Ausnahmekünstler Johnston war im September im Alter von 58 Jahren verstorben. Das Album erscheint am 1. Mai bei Ernest Jenning.

Stream: Built To Spill - "Bloody Rainbow"

Cover & Tracklist: Built To Spill - "Built To Spill Plays The Songs Of Daniel Johnston"

01. "Bloody Rainbow"

02. "Tell Me Now"

03. "Honey I Sure Miss You"

04. "Good Morning You"

05. "Heart, Mind And Soul"

06. "Life In Vain"

07. "Mountain Top"

08. "Queenie The Dog"

09. "Impossible Love"

10. "Fake Records Of Rock & Roll"

11. "Fish"

+++ Candlemass haben die EP "The Pendulum" angekündigt und streamen daraus den namensgebenden Opener. Dieser war laut der Doom-Metal-Band noch für das im Februar 2019 erschienene Album "The Door To Doom" gedacht gewesen, ist aber nicht rechtzeitig fertig geworden. Neben "The Pendulum" enthält die EP fünf bislang unveröffentlichte Demos aus den Aufnahmesessions der aktuellen Studioplatte, die es nicht aufs fertige Produkt schafften. "The Pendulum" erscheint am 27. März.

Video: Candlemass - "The Pendulum"

Cover & Tracklist: Candlemass - "The Pendulum" (EP)

01. "The Pendulum"

02. "Snakes Of Goliath"

03. "Sub Zero"

04. "Aftershock"

05. "Porcelain Skull"

06. "The Cold Room"

+++ Diet Cig haben sich mit dem neuen Song "Night Terrors" zurückgemeldet. Das aufgeweckte Indiepunk-Duo aus dem US-Bundesstaat New York hatte 2017 sein Debütalbum "Swear I'm Good At This" veröffentlicht, das auf die EP "Over Easy" folgte. Ein neues Album deuteten Sängerin/Gitarristin Alex Luciano und Schlagzeuger Noah Bowman noch nicht an.

Stream: Diet Cig - "Night Terrors"