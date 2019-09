Newsflash (Foo Fighters, Frank Carter, Long Distance Calling u.a.)

Neuigkeiten von Foo Fighters, Frank Carter, Long Distance Calling, Motörhead, Puscifer, Body Count, City And Colour, Danko Jones, Pijn & Conjurer, 13 Crowes, Muff Potter, Trail Of Dead und Rammstein.

+++ Die Foo Fighters haben überraschend ein Livealbum veröffentlicht. Bei "00050525 Live In Roswell" handelt es sich um einen Mitschnitt von 2005 in der genannten Stadt im US-Bundesstaat New Mexico. Der Release ist offensichtlich Teil ihres Archiv-Projekts, das sie im Juli mit einer Live-EP angeteasert hatten. Die Veröffentlichung am vergangenen Freitag geschah aber auch mit Anspielung auf das Internet-Meme und anschließende Facebook-Event "Storm Area 51", für das sich am gleichen Tag hunderte Menschen zusammenfinden wollten, um das gleichnamige Militär-Sperrschutzgebiet zu stürmen, wo Verschwörungstheorien zufolge an Außerirdischen geforscht wird, die in den 40er Jahren über Roswell verunglückt sein sollen. 2020 könnte es ein neues Foo-Fighters-Studioalbum geben, hatte Schlagzeuger Taylor Hawkins kürzlich in einem Interview verraten.

Album-Stream: Foo Fighters - "00050525 Live In Roswell"

Facebook-Post: Foo Fighters veröffentlichen "00050525 Live In Roswell"

+++ Frank Carter ist in einen schweren Autounfall verwickelt worden. Der Sänger teilte ein Foto von der Unfallstelle und eine Nachricht an seine Fans. Er selbst sei bei dem Unfall am Donnerstagmorgen mit geprellten Rippen, Schnitten und Schürfwunden und weiteren leichteren Verletzungen aus dem Wrack geklettert, sein Freund Pete sei deutlich ernster verletzt worden. Carter dürfe auf Raten seiner Ärzte bis auf Weiteres nicht fliegen und könne deshalb nicht die anstehende US-Tour mit seiner Band The Rattlesnakes spielen. Die ab Ende Oktober anstehenden Termine in Deutschland stehen aber weiterhin. Tickets gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: Frank Carter berichtet von Autounfall

VISIONS empfiehlt:

Frank Carter & The Rattlesnakes

30.10. Hamburg - Markthalle

05.11. Berlin - SO36

06.11. Köln - Kantine

07.11. München - Technikum

+++ Long Distance Calling haben einen Live-Clip zum Track "On The Verge" geteilt. Nach "Black Paper Planes" ist das Video ein weiterer Vorgeschmack auf ihr erstes Livealbum "Stummfilm - Live From Hamburg". Das hatte die Post-Rock-Band im Rahmen ihrer "Seats & Sounds"-Show in Hamburg aufgenommen, auf der sie ihr vor zehn Jahren erschienenes Album "Avoid The Light" mit besonders komplexer Lichtshow würdigte. "Stummfilm" erscheint am 1. November. Seinen Release feiert das Album am 2. November beim Golden Silence Festival. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Video: Long Distance Calling - "On The Verge" (Live From Hamburg 2019)

Live: Long Distance Calling

02.11. Münster - Skaters Palace (Golden Silence Festival)

+++ Motörhead-Gründungsmitglied Larry Wallis ist tot. Laut der offiziellen Webseite wurde der erste Gitarrist der Band 70 Jahre alt, zur Todesursache gibt es noch keine Angaben. Er war Teil der ersten Besetzung von 1975 bis 1976 und ist nur auf dem Album "On Parole" zu hören, das eigentlich als das erste Album der Band aufgenommen worden war, aber erst 1979 nach "Overkill" und "Bomber" veröffentlicht wurde. Später arbeitete er als Produzent. Wallis' Nachfolger bei Motörhead war "Fast Eddie" Clarke, der selbst im vergangenen Jahr im Alter von 67 Jahren verstarb.

+++ Puscifer arbeiten weiter an neuer Musik. Nachdem Bandkopf Maynard James Keenan zuletzt mit ein paar Fotos Gerüchte um ein neues Album angekurbelt hatte, stellte nun auch Gitarrist Mat Mitchell Schnappschüsse aus dem Studio ins Netz, die unter anderem auch Sängerin und Gitarristin Carina Round zeigen. Das bislang letzte reguläre Studioalbum "Money Shot" war 2015 erschienen.

Instagram-Posts: Puscifer im Studio

+++ Auch bei Body Count kann es bis zum neuen Album nicht mehr lange dauern. Laut Rapper Ice-T befindet es sich gerade in der Mixing-Phase. Ein fixes Releasedatum gebe es aber noch nicht. Allerdings wissen wir schon, dass der Nachfolger von "Bloodlust" den Namen "Carnivore" tragen soll.

Tweet: Ice-T über neues Body-Count-Album

Mixing it as we speak.. No solid release date set yet. https://t.co/6AJHKpWTqc — ICE T (@FINALLEVEL) September 20, 2019

+++ City And Colour haben ein Video zum Song "Astronaut" veröffentlicht. Er erscheint zusammen mit "Strangers" und "Living In Lightning" auf Dallas Greens neuem Album "A Pill For Loneliness". Releasedatum ist der 4. Oktober.

Video: City And Colour - "Astronaut"

+++ Auch Danko Jones zeigt ein Video zu seinem Song "Fists Up High". Der stammt vom aktuellen Album "A Rock Supreme", das im April erschienen war. Mit dem Clip feiern er und seine Band die bevorstehende Tour mit Volbeat und Baroness, die sie im November in den deutschsprachigen Raum führt. Dazwischen spielen sie vereinzelte Headliner-Shows. Tickets für diese Konzerte gibt es bei Eventim.

Video: Danko Jones - "Fists Up High"

VISIONS empfiehlt:

Danko Jones

02.11. Erlangen - E-Werk

06.11. Karlsruhe - Substage

13.11. Lingen - Alter Schlachthof

20.11. Bremen - Modernes

21.11. Dresden - Tante Ju

22.11. Kiel - Max Music Hall

Live: Volbeat + Danko Jones + Baroness

01.11. Berlin - Mercedes-Benz Arena

03.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

05.11. Zürich - Hallenstadion

07.11. Frankfurt/Main - Festhalle

08.11. München - Olympiahalle

10.11. Leipzig - Arena Leipzig

11.11. Hamburg - Barclaycard Arena

12.11. Hamburg - Barclaycard Arena

14.11. Köln - Lanxess Arena

15.11. Köln - Lanxess Arena

+++ Und auch Pijn und Conjurer haben ihren Song "Endeavour" mit einem Musikvideo veredelt. Der britische Bandzusammenschluss hatte im August das Album "Curse These Metal Hands" veröffentlicht, das als Auftragsarbeit für das Arctangent Festival entstanden war. In dem Video persiflieren die Freunde den berühmten "Wassup"-Budweiser-Werbeclip zu epischem Post-Metal.

Video: Pijn & Conjurer - "Endeavour"

+++ 13 Crowes kommen mit dem neuen Album "Solway Star" auf Tour. Die nächste Platte der Schotten erscheint am 24. Januar, anschließend spielen sie jede Menge Shows im deutschsprachigen Raum, für die es Tickets bei Eventim gibt. Mit "Dying Breed" gibt es die erste Single im Stream.

Stream: 13 Crowes - "Dying Breed"

Live: 13 Crowes

19.02. Zürich - Hafenkneipe

20.02. Stuttgart - Juha West

21.02. Trier - Mergener Hof

22.02. Bochum - Die Trompete

23.02. Hamburg - Astra Stube

25.02. München - Zehner

26.02. Frankfurt/Main - Nachtleben

27.02. Hannover - Lux Hannover

28.02. Berlin - Cassiopeia

29.02. Mönchengladbach - Waldhausen Astoria

+++ Muff Potter werden bei ihren anstehenden Headliner-Shows von Jolly Goods unterstützt. Tickets für die von VISIONS präsentierten Konzerte gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Muff Potter + Jolly Goods

25.11. Karlsruhe - Substage

26.11. Dortmund - FZW

28.11. Osnabrück - Rosenhof

29.11. Leipzig - Werk 2

30.11. Hamburg - Docks

+++ ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead haben ihre laufende Tour verschoben. Laut dem Konzertveranstalter muss sich die Band noch auf die Arbeit am neuen Album konzentrieren. Im Oktober sollen Nachholtermine für das Frühjahr angekündigt werden. Karten behalten ihre Gültigkeit.

VISIONS empfiehlt:

...And You Will Know Us By The Trail Of Dead

23.09. München - Strom | abgesagt

25.09. Berlin - Festsaal Kreuzberg | abgesagt

26.09. Hamburg - Stage Club | abgesagt

27.09. Bielefeld - Forum | abgesagt

+++ Ups: In der brandneuen Pukas Arena in Budapest hat offenbar ein "technischer Fehler" in der vergangenen Woche dazu geführt, dass in der Nacht von Montag auf Dienstag die Rammstein-Single "Deutschland" in für die Nachbarschaft sehr gut wahrnehmbarer Lautstärke in Dauerschleife lief. Wenigstens hat niemand aus Versehen die dazugehörige Pyroshow aktiviert.

Facebook-Post: Pukas Arena spielt "Deutschland" in Dauerschleife

Video: Rammstein - "Deutschland"