Refused streamen mit "Never Fade Away" neuen Song als Samurai

Refused haben einen weiteren Song als fiktive Videospiel-Band Samurai veröffentlicht. Erstmals gaben sie auch ein Statement zur Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio CD Projekt Red ab.

Wie "Chippin' In" wird "Never Fade Away" im Videospiel "Cyperpunk 2077" zu hören sein. Dort gespielt von der fiktiven Band Samurai, deren Frontmann Johnny Silverhand von Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves verkörpert wird - seine Gesangsstimme allerdings ist unverkennbar die von Refused-Kopf Dennis Lyxzén.

In einem Facebook-Beitrag erzählten Refused ein wenig von der Kooperation mit dem polnischen Entwicklerstudio des Spiels: "Als CD Projekt Red uns fragte, ob wir Musik für 'Cyberpunk 2077' schreiben wollten, haben wir die Chance genutzt. Teils wegen der Herausforderung: Musik für eine fiktive Band zu schreiben, die Refused ähnelt, aber gleichzeitig ganz anders ist, wobei die Musik und der Text durch das Gefühl, den Ton und den Plot einer überspannenden Erzählung geformt und bestimmt werden."

"Das Timing war perfekt, wir hatten gerade 'War Music' fertig und waren immer noch in der richtigen Geisteshaltung fürs Songwriting. Vor allem aber kam es uns vor wie eine 2019er-Version des Gastauftritts von Cannibal Corpse in 'Ace Ventura'. Mit anderen Worten: sehr cool."

"Gewürdigt werden sollte hier auch P.T. Adamczyk, hauseigener Komponist bei CDPR, weil er eine Vision hatte, mit uns schrieb, produzierte und das Ganze durchsah. Und nein, wir hatten keine Ahnung, dass der Typ aus Steve Martins 'Eine Wahnsinnsfamilie' der Leadsänger sein würde."

"Cyberpunk 2077" erscheint erst im April 2020, bis zu weiterer neuer Musik von Refused muss man sich aber nicht so lange gedulden. Bereits Ende Oktober 2019 wird die Band ihr Album "War Music" veröffentlichen, wovon bisher der Song "Blood Red" bekannt ist.

Im November geht es dann auf Hallentour mit Thrice. Karten für die von VISIONS präsentierten Shows sind bei Eventim erhältlich.

Stream: Samurai (Refused) - "Never Fade Away"

Facebook-Beitrag: Refused über die Zusammenarbeit mit CD Projekt Red

VISIONS empfiehlt:

Refused + Thrice

04.11. Köln - Carlswerk Victoria

05.11. Hamburg - Große Freiheit 36

11.11. München - Tonhalle

12.11. Berlin - Huxley's Neue Welt