Angels & Airwaves zeigen Video zu "Rebel Girl"

Foto: Screenshot Youtube

Angels & Airwaves haben ein Video zu ihrer bereits bekannten Single "Rebel Girl" veröffentlicht. Außerdem soll in Kürze ein neuer Song folgen.

Nach dem offiziellen Lyric-Video und einem Visualizer des Labels Rise erhält der zuckersüße Radiorock-Song sein bereits drittes filmisches Begleitmaterial. Im aktuellen Fall die klassische Geschichte vom unglücklich Verliebten, der von seinem Schwarm nur als Freund angesehen wird und mit dem deswegen irgendwann die Pferde durchgehen.

Vorige Woche hatte die Band um den ehemaligen Blink-182-Gitarristen Tom DeLonge neben dem neuen Video zu "Rebel Girl" noch einen anderen neuen Song angekündigt, der in etwa einer Woche erscheinen soll. Ob mit jenem Song gleichzeitig das erste Angels & Airwaves-Album seit "The Dream Walker" (2014) angekündigt werden wird, ist nicht bekannt. Zuletzt war 2017 die EP "We Don't Need To Whisper - Acoustic" erschienen, die bislang letzte in einer Reihe von Kurzveröffentlichungen.

DeLonges Ex-Band hat derweil ihr Album "Nine" für kommenden September angekündigt. Von DeLonge selbst in die Welt gesetzte Gerüchte, er werde "irgendwann in der Zukunft" wieder bei Blink-182 spielen, wurden von deren Bassist Mark Hoppus entkräftet. Nach Gründung seiner Alien-Akademie To The Stars spielte DeLonge erst kürzlich öffentlich mit dem Gedanken, eine Biersorte zu kreieren, die nach seinem Charakter aus dem Video zur Blink-182-Single "First Date" benannt ist: Boomer's. Den entsprechenden Instagram-Post löschte er aber kurz darauf wieder.

Video: Angels & Airwaves - "Rebel Girl"

Facebook-Beitrag: Angels & Airwaves stellen neue Musik in Aussicht