Draußen! - Die Alben der Woche

Freitag ist Plattentag - und wir stellen euch wie gewohnt die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche vor. Mit Slipknot, Touché Amoré, Strung Out, Marika Hackman,Why? und Gaffa Tape Sandy.

Platte der Woche: Slipknot - "We Are Not Your Kind"

Nach persönlichen Schicksalsschlägen haben sich die Mitglieder von Slipknot dazu entschlossen, ihren eigenen Dämonen mit finsteren Metal-Brechern die Stirn zu bieten. Auf ihrem bereits sechsten Album "We Are Not Your Kind" setzt die Metal-Institution dafür nicht auf Innovation, sondern auf Intensität. Die kommt aber nicht bei allen gleich gut an.

Touché Amoré - "Dead Horse X"

Zum zehnten Geburtstag spendieren die Post-Hardcore-Größen Touché Amoré ihrem Debütalbum "...To The Beat Of A Dead Horse" eine Neuaufnahme. Bevor diese in zwei Wochen in einer limitierten Vinyl-Variante inklusive eines 148-seitigen Buchs über die Anfangstage der Band erscheint, kann man sich schon im Stream von den Neuaufnahmen auf "Dead Horse X" überzeugen.

Strung Out - "Songs Of Armor And Devotion"

Strung Out stecken auf dem neunten Album "Songs Of Armor And Devotion" immer noch voller Energie: Zu schnellen Metal-Riffs auf Hardcore-Fundament kommentieren sie das politisches Weltgeschehen und verarbeiten persönliche Verluste. Dazu machen melodische und melancholisch Ausreißer das Album besonders spannend.

Marika Hackman - "Any Human Friend"

Über Sex unter Frauen würde viel zu wenig gesungen - und wenn, dann von Männern, meint Marika Hackman , und macht deshalb genau das zu poppigen Beats und funkelnden Synthies. Auf "Any Human Friend" schwämt die Britin von Masturbation und sexueller Selbstbestimmung und -findung. Aber nicht in Bienchen- und Blümchen-Sprache.

Why? - "Aokohio"

Das sechste Album der Indie-Querköpfe Why? bewegt sich kunstvoll zwischen Indierock, HipHop und Hörspiel. Die Verspultheit passt wunderbar zur Stimme von Sänger Yoni Wolf , der von Ängsten singt, rappt und erzählt. Es ist nicht einfach, ihm dabei zu folgen, denn es passiert so viel. Als Schlüssel zu den Themen hilft der Albumtitel: "A", "ok", "Ohio".

Gaffa Tape Sandy - "Family Mammal" (EP)

Verspielt, vertrackt, verliebt: Auf der Debüt-EP "Family Mammal" wickelt das britische Trio Gaffa Tape Sandy Indie- und Garage-Fans mit acht Songs um den Finger, die überraschende Haken schlagen und sowohl simple Ohrwürmer, als auch selbstbewusste Kampfansagen bereithalten.