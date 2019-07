Slipknot präsentieren neuen Song "Solway Firth"

Foto: Screenshot Youtube

Slipknot haben den neuen Song "Solway Firth" veröffentlicht. Es ist der zweite reguläre Vorbote ihres neuen Albums "We Are Not Your Kind".

Dem rund sechsminütigen Donnerwetter von "Solway Firth" steht ein Musikvideo zur Seite, das zum einen frische Live-Aufnahmen der rundum neu maskierten Band zeigt, zum anderen auch Szenen aus einer neuen Superhelden-Serie namens The Boys eines großen Streamingdienstes. Die wird offensichtlich ganz schön blutig. Ob Slipknot über dieses kleine Crossover-Event hinaus in die Serie involviert sind, geht aus der Veröffentlichung nicht hervor.

"Solway Firth" ist die zweite Auskopplung aus dem neuen Album "We Are Not Your Kind", das am 9. August erscheint. Die erste offizielle Single ist das vor einigen Wochen erschienene "Unsainted". Zu Halloween 2018 hatten Slipknot bereits einen Song namens "All Out Life" veröffentlicht, der aber nicht zum Album gehört und nur auf der Deluxe-Edition enthalten sein wird.

Für 2020 hat die Band bereits eine Europa-Tournee angekündigt und die Städte aufgelistet, in denen sie spielen werden. Die Termine sind aber noch nicht bekannt.

Video: Slipknot - "Solway Firth"