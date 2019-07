Newsflash (Smile And Burn, Slipknot, Arcade Fire u.a.)

Foto: mjuboys

Neuigkeiten von Smile And Burn, Slipknot, Win Butler von Arcade Fire, Psychedelic Porn Crumpets, Every Time I Die, Baroness, Zonal, DZ Deathrays, My Chemical Romance und Frank Iero.

+++ Smile And Burn haben den neuen Song "Zubetoniert" veröffentlicht und damit ihr neues Album "Morgen anders" angekündigt. Die beiden Namen zeigen es schon: Die Berliner Punkrock-Band singt jetzt auf Deutsch. Das kommentiert Sänger Philipp Müller sarkastisch gleich in der ersten Strophe des Songs. Smile And Burn sind nun außerdem offiziell auf Trio-Größe geschrumpft. Bis zum Release des Albums ist es aber noch etwas hin: Es erscheint am 10. Januar des nächsten Jahres. Zwei Monate später spielen Smile And Burn ein paar Shows.

Video: Smile And Burn - "Zubetoniert"

Cover: Smile And Burn - "Morgen anders"

Live: Smile And Burn

06.03. München - Kranhalle

07.03. Berlin - Lido

13.03. Hamburg - Molotow

14.03. Köln - Gebäude 9

+++ Slipknot haben ein kurzes Behind-the-scenes-Video zu ihrer Europa-Tour veröffentlicht. In dem Recap-Clip findet Frontmann Corey Taylor noch ein paar dankende Worte für Fans der Band. Die maskierten Metaller veröffentlichen am 9. August ihr neues Album "We Are Not Your Kind", aus dem es bereits den Song "Unsainted" zu hören gab. In dem Recap-Video sind Ausschnitte aus dem Song namens "All Out Life" zu hören, der auch die Textzeile "We are not your kind" enthält. Allerdings wird er nur auf der Deluxe-Edition des Albums erhältlich sein.

Video: Slipknots Europa-Tour-Recap-Video

+++ Arcade Fire-Frontmann Win Butler hat die kanadische Staatsbürgerschaft erworben. Der in Kalifornien geborene Musiker ist schon seit 2003 mit seiner Bandkollegin Régine Chassagne verheiratet, die gebürtige Kanadierin ist. Er lebe schon sein halbes Leben in Montreal, weshalb es sich besonders natürlich anfühle, jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft zu haben. "Ich musste einen 'canadian tuxedo' tragen", schrieb er unter einem Foto auf Instagram, "und ja, Mounties gibt es wirklich."

Instagram-Posts: Win Butler wird kanadischer Staatsbürger

+++ Psychedelic Porn Crumpets haben ein Video zu "Hymn For A Droid" veröffentlicht. Der Song stammt vom neuen Album der Australier, "And Now For The Whatchamacallit", das am 31. Mai erschienen war. Der aus psychedelisch bearbeiteten Live-Aufnahmen bestehende Clip ist ein Vorgeschmack auf ihre Deutschlandkonzerte im November. Musikvideos können Psychedelic Porn Crumpets gut: Ihr Video zu "Bill's Mandolin" etwa ist ein sehr unterhaltsames Fantasy-Abenteuer.

Video: Psychedelic Porn Crumpets - "Hymn For A Droid"

VISIONS empfiehlt:

Psychedelic Porn Crumpets

02.11. Bremen - Tower

05.11. Hamburg - Hafenklang

06.11. Berlin - Cassiopeia

+++ Every Time I Die kommen zusammen mit While She Sleeps und Vein auf Europa-Tour. Vier Termine führen sie im Januar nach Deutschland und in die Schweiz. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, den 19. Juli um 11 Uhr. Einen kleinen Trailer gibt es auch.

Video: Trailer zur Tour von Every Time I Die, While She Sleeps und Vein

Live: Every Time I Die + While She Sleeps + Vein

18.01. Köln - Live Music Hall

19.01. München - Backstage

21.01. Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl

22.01. Wiesbaden - Schlachthof

+++ Baroness haben ein Live-Video zu ihrem "Purple"-Song "Shock Me" veröffentlicht. Die Aufnahme stammt von einem Konzert in Silver Spring, Maryland im April. Vor wenigen Wochen war ihr neues Album "Gold & Grey" erschienen, das letzte in ihrer Farbserie. Im November bringen sie ihre Live-Performances auch in Europa auf ungewöhnlich große Bühnen, wenn sie als Vorband für Volbeat auf Arenatour gehen.

Video: Baroness - "Shock Me" (live)

Live: Volbeat + Danko Jones + Baroness

01.11. Berlin - Mercedes-Benz Arena

03.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

05.11. Zürich - Hallenstadion

07.11. Frankfurt/Main - Festhalle

08.11. München - Olympiahalle

10.11. Leipzig - Arena Leipzig

11.11. Hamburg - Barclaycard Arena

12.11. Hamburg - Barclaycard Arena

14.11. Köln - Lanxess Arena

15.11. Köln - Lanxess Arena

+++ Justin Broadrick von Godflesh und Kevin Martin alias The Bug haben das neue Projekt Zonal geründet und streamen zwei Songs. Die beiden Instrumentalstücke bewegen sich irgendwo zwischen hartem Industrial und atmosphärischen TripHop. Im Herbst soll ein Debütalbum über Relapse erscheinen.

Stream: Zonal - "Cage Version" & "No Version"

Zonal by Zonal

+++ DZ Deathrays haben den neuen Song "Year Of The Dog" veröffentlicht. Der enthält ein Gastspiel von The Bronx-Frontmann Matt Caughthran. Die australischen Garagerocker veröffentlichen am 30. August via Alcopop ihr neues Album "Positive Rising: Part 1 ", ihr erstes Album als Trio. Live-Gitarrist Lachlan Ewbank erweitert das Duo nun offiziell. Aus dem Album gibt es auch schon die Single "In-To-It" zu hören. Im September spielen DZ Deathrays jede Menge Shows in Europa, im Februar kommen sie als Support für The Darkness wieder zurück.

Video: DZ Deathrays - "Year Of The Dog" (feat. Matt Caughtran)

Video: DZ Deathrays - "In-To-It"

Live: DZ Deathrays

19.09. Berlin - Privatclub

20.09. Hamburg - Reeperbahnfestival

21.09. Hamburg - Reeperbahnfestival

22.09. Köln - Blue Shell

23.09. München - Feierwerk

24.09. Stuttgart - Goldmarks

25.09. Frankfurt/Main - Nachtleben

27.09. Bulle - Ebullition

Live: The Darkness + DZ Deathrays

08.02. München - Technikum

10.02. Wien - Simm City

11.02. Nürnberg - Hirsch

12.02. Berlin - Kesselhaus

20.02. Hamburg - Markthalle

21.02. Köln - Essigfabrik

25.02. Frankfurt/Main - Batschkapp

+++ My Chemical Romance trauern um ihre verstorbene Managerin Lauren Valencia. Gerard Way und Frank Iero teilten beide Statements auf Instagram, in denen sie an die Zeit mit ihr erinnerten. Valencia starb an Krebs. In den letzten sieben Jahren war sie als Managerin für Grimes tätig, die auf Instagram auch ihre Trauer bekundete.

Instagram-Posts: My Chemical Romance und Grimes trauern um Managerin

+++ Frank Iero selbst war kürzlich zu Späßen aufgelegt: Nachdem die Jonas Brothers in einer Radiosendung behaupteten, My Chemical Romance hätten kürzlich im gleichen Proberaumkomplex wie sie geübt, kamen Gerüchte um eine Reunion auf, die Iero nun kommentierte. Thursday-Drummer Tucker Rule veröffentlichte in seiner Instagram-Story ein Video von Iero mit angeklebten Gaffa-Augenbrauen, der ganz aufgeregt brabbelte: "Es sieht so aus, als würden die Ramones im gleichen Gang wie wir in Moskau spielen. Dachte die Typen sind tot oder so." Damit können Fans ihre Hoffnung auf eine Wiedervereinigung auch wieder begraben.

Video: Frank Iero zu Gerüchten um Reunion von My Chemical Romance