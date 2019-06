The Hold Steady kündigen neues Album "Thrashing Thru The Passion" an, streamen Single "Denver Haircut"

Nach fünf Jahren Albumpause haben The Hold Steady "Thrashing Thru The Passion" angekündigt. Mit "Denver Haircut" gibt es auch einen neuen Song zu hören.

Der ist nach der vor drei Monaten präsentierten Single "The Last Time She Talked To Me" der zweite neue Song 2019 und im Gegensatz dazu auch auf "Thrashing Thru The Passion" enthalten. Wie sich nun herausstellt, gehören zu der am 16. August erscheinenden Platte auch fünf Songs, die The Hold Steady um Craig Finn seit 2017 in unregelmäßigen Abständen auf ihrer Bandcamp-Seite veröffentlicht hatten.

Ebendort platzierte die Band auch ein längeres Statement von Finn, in dem er den Weg zum achten Hold-Steady-Album erklärt. So seien "Denver Haircut" und die vier noch ungehörten Songs der A-Seite in einer Session kurz nach Neujahr aufgenommen worden. Genug, um daraus und aus den älteren Songs ein Album zusammenzustellen.

Seit "Teeth Dreams" von 2014 hatte Finn vier Soloalben veröffentlicht, wobei ihm das stückweise Arbeiten seiner Hauptband zugute gekommen sein dürfte. Zuletzt war im April "I Need A New War" erschienen, das er im Oktober bei zwei Shows in Deutschland live vorstellen wird.

The Hold Steady - "Denver Haircut"

Cover und Tracklist: The Hold Steady - "Thrashing Thru The Passion"

01. "Denver Haircut"

02. "Epaulets"

03. "You Did Good Kid"

04. "Traditional Village"

05. "Blackout Sam"

06. "Entitlement Crew"

07. "T-Shirt Tux"

08. "Star 18"

09. "The Stove & The Toaster"

10. "Confusion In The Marketplace"

Live: Craig Finn

24.10. Hamburg - Molotow Skybar

25.10. Berlin - Privatclub