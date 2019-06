Newsflash (Ty Segall, Noel Gallagher, Wear Your Wounds u.a.)

Foto: Denée Segall

Neuigkeiten von Ty Segall, Noel Gallagher, Wear Your Wounds, Team Dresch, Roberta Bayley im Ramones Museum, Bloc Party, Strung Out, Perry Farrell, Chris Shiflett und Boston Manor.

+++ Ty Segall hat das neue Album "First Taste" angekündigt und streamt daraus einen ersten Vorgeschmack. Der heißt "Taste" und erscheint zusammen mit einem Musikvideo. Der Garage-Rocker hatte im vergangenen Jahr mehrere Alben herausgebracht: Die Studioplatte "Freedom's Goblin", die White-Fence-Kooperation "Joy" sowie das Coveralbum "Fudge Sandwich". Im März folgte das Livealbum "Deforming Lobes (Live)". "First Taste" kommt am 2. August bei Drag City heraus und verspricht den Einsatz von bisher seltener in seiner Musik verwendeten Instrumenten, darunter wieder das Saxofon, aber auch Exoten wie die Koto oder die Bouzouki. Im Oktober spielt Segall eine Show in Berlin, wo er "First Taste" und das Album "Melted" (2010) auf die Bühne bringen will.

Video: Ty Segall - "Taste"

Cover & Tracklist: Ty Segall - "First Taste"

01. "Taste"

02. "Whatever"

03. "Ice Plant"

04. "The Fall"

05. "I Worship The Dog"

06. "The Arms"

07. "When I Met My Parents (Part 1)"

08. "I Sing Them"

09. "When I Met My Parents (Part 3)"

10. "Radio"

11. "Self Esteem"

12. "Lone Cowboys"

Live: Ty Segall

15.10. Berlin - Festsaal Kreuzberg

+++ Noel Gallagher hat mit "Rattling Rose" einen weiteren Song aus seiner nächsten EP geteilt. Sie trägt den Titel "Black Star Dancing" und erscheint am 14. Juni. Den entsprechend Disco-artigen Titelsong gibt es bereits im Stream. Mit seinen High Flying Birds hatte Gallagher im vergangenen Jahr das Studioalbum "Who Built The Moon?" veröffentlicht.

Lyric-Video: Noel Gallagher's High Flying Birds - "Rattling Rose"

+++ Wear Your Wounds haben den neuen Song "Shrinking Violet" veröffentlicht. Das inzwischen zur vollständigen Band herangewachsene Nebenprojekt von Converge-Frontmann Jacob Bannon bringt am 12. Juli das neue Album "Rust On The Gates Of Heaven" heraus. Dessen Titelsong hatten sie bereits mit einem Video präsentiert.

Stream: Wear Your Wounds - "Shrinking Violet"

+++ Team Dresch haben mit "Your Hands My Pockets" ihren ersten Song seit 19 Jahren veröffentlicht. Die queere Punkband aus der Szene von Olympia, Washington (Sleater-Kinney, Bikini Kill etc.) war vor allem in den 90er Jahren aktiv und spielt seit der Reunion 2004 sporadisch Shows. Vor kurzem hatte sie eine US-Tour angekündigt und ihre Diskografie in Streaming-Portalen zur Verfügung gestellt. Bekannt sind sie im deutschsprachigen Raum auch durch den frühen Tocotronic-Song "Die Sache mit der Team Dresch Platte".

Stream: Team Dresch - "Your Hands My Pockets"

+++ Die New Yorker Fotografin Roberta Bayley stellt bisher unveröffentlichte Bilder aus der frühen Punkgeschichte im Berliner Ramones Museum aus. Zwischen dem 19. und 21. Juni werden dort Fotos aus den Anfangstagen des Punkrocks zu sehen sein, die unter anderem die Ramones, The Clash, die Sex Pistols und die Dead Boys zeigen. Am Abend des 21. Juni wird Bayley erstmals exklusives und unveröffentlichtes Material vom Covershooting des Ramones-Debütalbums exponieren. Der Eintritt ist frei.

Facebook-Post: Ramones Museum mit Ausstellung von Roberta Bayley

+++ In etwa zwei Wochen beginnen Bloc Party ihre nächste "Silent Alarm"-Tour. Die Indierock-Band hatte ihr Debüt schon im Oktober bei diesen Albumshows zelebriert, Ende Juni steht dann eine ganze Reihe weiterer Konzerte dieser Art an. Die erste Show findet am 20. Juni im Kölner Palladium statt, wo es auch Tickets an der Abendkasse geben wird. Online gibt es Tickets ausschließlich bei MCT. Supportet werden Bloc Party vom Indiepop-Duo Joan. Mit "Silent Alarm Live" wird im Juli ein Mitschnitt einer Show erscheinen.

Live: Bloc Party

20.06. Köln - Palladium

21.06. Berlin - Zitadelle

25.06. Leipzig - Parkbühne

+++ Strung Out haben das neue Album "Songs Of Armor And Devotion" angekündigt und streamen daraus die erste Single "Daggers". Die klingt über weite Strecken nach dem typisch schnellen, melodischen Hardcore der Kalifornier, bringt aber auch ein ungewöhnlich sanftes Zwischenspiel mit sich. Die Platte erscheint am 9. August bei Fat Wreck und soll laut Frontmann Jason Cruz unter anderem von Verlusten handeln, aber auch sehr politisch sein und sich mit der gegenwärtigen Lage der USA auseinandersetzen. Im vergangenen Jahr hatten Strung Out die Akustik-EP "Black Out The Sky" herausgebracht.

Stream: Strung Out - "Daggers"

Cover & Tracklist: Strung out - "Songs Of Armor And Devotion"

01. "Rebels And Saints"

02. "Daggers"

03. "Ulysses"

04. "Under The Western Sky"

05. "Monuments"

06. "White Girls"

07. "Demons"

08. "Hammer Down"

09. "Disappearing City"

10. "Politics Of Sleep"

11. "Diamonds And Gold"

12. "Strange Notes"

13. "Bloody Knuckles"

+++ Perry Farrell hat seinem neuen Album "Kind Heaven" einen weiteren Song vorausgeschickt. Bei "Machine Girl" singt Etty Lau Farrell von Satellite Party mit, mit der er auch verheiratet ist. "Kind Heaven" erscheint am kommenden Freitag. Vorab zu hören gibt es bereits den Song "Pirate Punk Politician"

Stream: Perry Farrell - "Machine Girl"

+++ Auch Chris Shiflett präsentiert noch vor Release seines Albums "Hard Lessons" einen weiteren Song daraus. Der Country-Song "The One You Go Home To" ist schon der vierte Vorbote aus der Soloplatte des Foo Fighters-Gitarristen, die am 14. Juni erscheint. Er hatte schon die Titel "Liar's World", "Welcome To Your First Heartache" und "This Ol' World" ausgekoppelt.

Stream: Chris Shiflett - "The One You Go Home To"

+++ Boston Manor haben die neue Single "Liquid" veröffentlicht. Unterstützt werden die britischen Pop-Punks bei dem düsteren Song von Trophy Eyes-Frontmann John Floreani. Nach einem Festivalauftritt im Juli spielen die Briten im Oktober wieder reguläre Konzerte im deutschsprachigen Raum. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Boston Manor - "Liquid" (feat. John Floreani)

Live: Boston Manor

06.07. Kapfenberg - Overdrive Festival

24.10. Köln - Luxor

25.10. Hamburg - Logo

27.10. Berlin - Musik & Frieden 30.10. München - Backstage

31.10. Wien - B72

01.11. Wiesbaden - Kreativfabrik