Russian Circles kündigen neues Album "Blood Year" an, streamen erste Single "Arluck"

Foto: Teddie Taylor

Russian Circles haben ihr sechstes Album fertig gestellt. Mit dem Titel geben sie auch das Veröffentlichungsdatum bekannt und stellen die Single "Arluck" vor.

Der erste der sieben Songs auf "Blood Year" tritt im Unterschied zu anderen Russian Circles-Vorabtracks wie "Deficit" nicht sofort aufs Gaspedal, sondern schaltet über die Sologitarre von Mike Sullivan und den kontrastierenden Beat von Dave Turncrantz nur langsam in den höchsten Gang, um nach einer kurzen Pause ein gespenstisches Finale loszulassen.

Das Chicagoer Post-Metal-Trio, das neben Sullivan und Turncrantz noch aus Brian Cook (ehemals Botch, These Arms Are Snakes) besteht, hatte sein neues Album vergangenen Januar in Steve Albinis Electrical-Audio-Studios live aufgenommen, an den Reglern saß allerdings Converge-Gitarrist Kurt Ballou.

"Blood Year" erscheint am 2. August bei Sargent House und kann in Kürze im offiziellen Label-Store vorbestellt werden. Ab August werden Russian Circles außerdem in Irland und Großbritannien touren und ab September in Nordamerika. Daten für Konzerte auf dem europäischen Festland sind noch nicht bekannt.

Stream: Russian Circles - "Arluck"

Cover und Tracklist: Russian Circles - "Blood Year"

01. "Hunter Moon"

02. "Arluck"

03. "Milano"

04. "Kohokia"

05. "Ghost On High"

06. "Sinaia"

07. "Quartered"