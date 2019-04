Clowns streamen neues Album "Nature/Nurture" vorab

Die australischen Hardcore-Punks Clowns veröffentlichen ihr neues Album "Nature/Nurture" eigentlich erst morgen. Im Stream gibt es die neuen Songs aber schon heute.

Mit ihrem ersten Release auf dem NOFX-Label Fat Wreck klettern die australischen Clowns noch eine Sprosse höher auf ihrer Karriereleiter. Mit dem neuen Album "Nature/Nurture" feiern sie dort einen verdammt starken Einstand - deshalb ist das Album unsere Platte der Woche, und in VISIONS 313 sogar das Album des Monats.

Schon ihr drittes Werk "Lucid Dreams" tat sich mit der Mischung aus brachialem Punk, starken Melodien und unaufhaltbarer The Bronx-Attitüde hervor. "Nature/Nurture" macht das in jeder Hinsicht noch besser, dazu kommen völlig überraschend virtuose Einschübe zum Beispiel von Sitar oder Jazzschlagzeug, die eine bisher nicht dagewesene Dynamik in ihren Sound bringen.

"Nature/Nurture" erscheint offiziell am Freitag, den 12. April. Eine Europa-Tour scheinen Clowns für den Sommer auch schon in den Startlöchern zu haben, aber offiziell angekündigt ist sie noch nicht - es finden sich lediglich einzelne Termine etwa in Trier oder Karlsruhe.

Album-Stream: Clowns - "Nature/Nurture"

Live: Clowns

14.07. Karlsruhe - Alte Hackerei

17.07. Trier - Lucky's Luke