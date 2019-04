Courtney Barnett stellt neuen Song "Everybody Here Hates You" vor

Courtney Barnett hat ihre Record-Store-Day-Single "Everybody Here Hates You" im australischen Radio vorgespielt. Es ist der dritte neue Song seit ihrem Album "Tell Me How You Really Feel".

Dem Jugendsender Triple J sagte Courtney Barnett: "Der Song handelt von sozialen Ängsten, Paranoia, einem gewissen Grad Traurigkeit oder Depression. Das alles findet aber nur in deinem Kopf statt. [...] Wie auf einer Party, wenn ein Freund sagt: 'Ich glaube, jeder hier hasst mich', dabei bildet er es sich nur ein." Außerdem, so Barnett im Scherz, habe sie bei Schreiben offenbar viel Jeff Buckley gehört, und bezog sich dabei auf dessen Song "Everybody Here Wants You".

"Everybody Here Hates You" erscheint am kommenden Samstag, dem Record Store Day 2019, als Twelve-Inch-Single im Verbund mit dem bereits bekannten "Small Talk". Zuvor hatte Barnett noch im Rahmen der Spotify-Singles-Serie ein Live-Cover des Elyse-Weinberg-Songs "Houses" veröffentlicht. Barnetts aktuelles Album "Tell Me How You Really Feel" war im Mai 2018 erschienen.

Nach 22 Minuten und 20 Sekunden beginnt "Everybody Here Hates You" im Stream bei Triple J.

Update: Inzwischen ist er auch regulär im Stream erschienen.

Stream: Courtney Barnett - "Everybody Here Hates You"