Rammstein zeigen Video zu neuer Single "Deutschland", kündigen Album an

Rammstein haben mit einer Materialschlacht von Videoclip ihre neue Single "Deutschland" vorgestellt. Ein neues Album folgt im Mai.

Nach einem Teaser, der vier Mitglieder der Band in KZ-Häftlingsuniformen und mit Schlingen um die Hälse zeigte, haben Rammstein das volle Musikvideo zu ihrem neuen Song "Deutschland" vorgestellt. Darin kleiden sie sich ohne erkennbaren roten Faden in allerlei Kostüme und inszenieren sich in Kulissen, die an bekannte Ereignisse der Geschichte Deutschlands und seiner Vorläufer angelehnt sind. Abgesehen natürlich von den Laserstrahlen und der Schäferhund-Geburt per Kaiserschnitt aus einem Menschenleib. Bizzarer Höhepunkt der Mammutproduktion ist der Start von Aggregat-4-Raketen rund um ein Konzentrationslager. Einmal intoniert Vokalist Till Lindemann in Anlehnung an das Deutschlandlied "Deutschland, Deutschland über allen", als letzte Zeile dann "Deutschland, meine Liebe kann ich dir nicht geben" - kurz nachdem drei Figuren in NS-Uniformen in die Gesichter geschossen wurde.

Wer mit den bandeigenen Provokationstaktiken vertraut ist, dürfte bereits beim Teaser nur müde gelächelt haben und macht auch jetzt ein vergleichsweise blasses Lied unter dem ganzen Tamtam aus. Trotzdem hatten sich einige Politiker und Gruppen nach Bekanntwerden der ersten Bilder gegenüber dem deutschen Boulevard aufgebracht geäußert. Dabei müssten sie doch längst wissen, wie der Hase das "R" rollt: In ihren Songs und Videos hatten sich Rammstein in der Vergangenheit unter anderem pyroman, inzestuös, pornophil und kannibalistisch gegeben - alles mit Blick auf die Spießbürgerschaft. Im Clip zum Depeche Mode-Cover "Stripped" hatten sie sogar Material aus den "Olympia"-Filmen der Regisseurin Leni Riefenstahl verwendet. Dagegen wirkt das viel aufwändigere Video zu "Deutschland" fast zu offensichtlich auf empörte Reaktionen hin gedreht.

"Deutschland" gehört zum neuen, unbetitelten Album, das Rammstein nun für den 17. Mai angekündigt haben. Das bislang letzte reguläre Album "Liebe ist für alle da" (2009) war von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien auf den Index gesetzt worden. Außerdem ist "Deutschland" der erste neue Song, seit die Band 2011 zum Best-of "Made In Germany" die Single "Mein Land" veröffentlicht hatte. In der Zwischenzeit waren eine aufs Klavier zentrierte Neuvertonung des "Mutter"-Openers "Mein Herz brennt" und die Live-Packages "In Amerika" (2015) und "Paris" (2017) erschienen. Lindemann und Gitarrist Richard Kruspe hatten daneben mehrere Soloausflüge als Lindemann und Emigrate, während Keyboarder Christian "Flake" Lorenz zwei Bücher geschrieben hatte. Zuletzt hatte Lindemann eine skurrile Zusammenarbeit mit dem Rapper Haftbefehl namens "Mathematik" veröffentlicht.

Im Sommer gehen Rammstein auf große Arena-Tour durch Europa. Alle Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind ausverkauft.

Video: Rammstein - "Deutschland"

Cover: Rammstein - "Rammstein"

"

Live: Rammstein

27.05. Gelsenkirchen - Veltins Arena | ausverkauft

28.05. Gelsenkirchen - Veltins Arena | ausverkauft

05.06. Bern - Stade de Suisse | ausverkauft

08.06. München - Olympiastadion | ausverkauft

09.06. München - Olympiastadion | ausverkauft

12.06. Dresden - Rudolf-Harbig-Stadion | ausverkauft

13.06. Dresden - Rudolf-Harbig-Stadion | ausverkauft

16.06. Rostock - Ostseestadion | ausverkauft

22.06. Berlin - Olympiastadion | ausverkauft

02.07. Hannover - HDI Arena | ausverkauft

13.07. Frankfurt/Main - Commerzbank Arena | ausverkauft

20.07. Luxemburg - Roeser Festival Grounds | ausverkauft

22.08. Wien - Ernst-Happel-Stadion | ausverkauft

23.08. Wien - Ernst-Happel-Stadion | ausverkauft