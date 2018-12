The Raconteurs streamen neue Singles "Sunday Driver" und "Now That You're Gone"

Die haben was zu erzählen: Auf die gestrige Ankündigung ließ Jack Whites Supergroup The Raconteurs die Doppel-A-Seite "Sunday Driver/Now That You're Gone" folgen - ein fiepsender Rocksong, eine stampfende Halbballade.

Dass die Raconteurs eine Rückkehr planen, war bereits im Oktober ersichtlich. Damals hatte die Band aus Jack White, Brendan Benson, Jack Lawrence und Patrick Keeler (beide The Greenhornes) zum zehnjährigen Jubiläum eine Neuauflage ihres zweiten und bislang letzten Albums "Consolers Of The Lonely" angekündigt und im gleichen Moment neue Musik in Aussicht gestellt.

Bisher nur "Vault"-Abonnenten von Whites Third Man Records auf einer Seven-Inch-Single vorbehalten, die der "Consolers"-Reissue beilag, machten die Raconteurs ihre gestrige Ankündigung nun wahr und gaben die beiden Songs zum Streamen frei. Während "Sunday Driver" im Stil des Debüts "Broken Boy Soldiers" frei aufspielt, ist "Now That You're Gone" eine melancholische Halbballade. Beiden Songs zu eigen ist eine quietschende Leadgitarre.

Von White kam dieses Jahr sein drittes Soloalbum "Boarding House Reach", Bensons immer noch aktuelles Album "You Were Right" hatte 2014 seinen Weg nach Europa gefunden. Als Teil von Whites Drittband The Dead Weather war Lawrence zuletzt am Livealbum "Live At The Mayan" (2017) beteiligt gewesen. Das hatte die Band allerdings ausschließlich über den Third Man Vault veröffentlicht. Das bislang letzte reguläre Dead-Weather-Album "Dodge & Burn" war 2015 erschienen.

Stream: The Raconteurs - "Sunday Driver" und "Now That You're Gone"