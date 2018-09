Desertfest Berlin kündigt erste Bands an

Das Desertfest Berlin hat seine ersten Bands für 2019 angekündigt. Mit Namen wie den legendären Stoner-Rockern Witch, Earthless und All Them Witches macht das Festival dabei seinem Ruf als Pflichtprogramm für Fans von Doom, Stoner, Psych und Heavy Rock wieder alle Ehre.

Gerade Witch sind ein Highlight für jeden Stoner-Fan: Die Band um Dinosaur Jr.-Gitarrist J Mascis, der hier Schlagzeug spielt, führt 2019 das Line-up des Desertfest Berlin an. Wozu die unregelmäßig aktive Band in der Lage ist, demonstrierte sie bereits eindrucksvoll mit ihrem Debütalbum (2006) und dem Nachfolger "Paralyzed" (2008).

Auch sonst gibt schon die erste Bandwelle einiges für Genre-Fans her: All Them Witches werden das Festival mit ihrem Stoner-Psych-Doom beehren, die San Diegos Stoner-Psych-Lieblinge Earthless sind ebenfalls zu Gast, genauso die Münchner Stonerrocker Colour Haze, die aufstrebenden Berliner Riot-Grrrl-Lokalmatadore 24/7 Diva Heaven und die schwedischen Spacerocker Hällas.

Wie im vergangenen Jahr findet das Desertfest Berlin 2019 wieder in der Berliner Arena statt, dieses Mal vom 3. bis 5. Mai kommenden Jahres. Die Veranstalter wollen in diesem Jahr Kritikpunkte vergangener Festivalausgaben aufnehmen: Ein neues Soundkonzept soll für besseren Klnag sorgen, Tokens das bezahlen vereinfachen und neue Flächen zum Entspannen das Festivalgelände erweitern, darunter das Schiff "Hoppetosse", das auch als Stage für Band genutzt werden soll. Weitere Infos zum Festival gibt es auf der offiziellen Webseite.

Wer sich heute Abend in Berlin aufhält und noch nichts vor hat, kann ganz ohne Umwege und etwas günstiger an sein Kombi-Hardticket fürs Desertfest kommen: Beim Konzert von Stoned Jesus, Mothership und Elephant Tree im Bi Nuu verkaufen die Organisatoren die Festival-Tickets.

Video: Desertfest Berlin 2019 - Teaser

Live: Desertfest Berlin

03.-05.05. Berlin - Arena

Facebook-Post: Desertfest Berlin verkauft bei Konzert ermäßigte Kombitickets