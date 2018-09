VISIONS empfiehlt: Blood Red Shoes kommen auf Tour, streamen neue Singles "Mexican Dress" und "Call Me Up Victoria"

Laura-Mary Carter und Steven Ansell schauen vorbei: Das als Blood Red Shoes bekannte Rockduo aus Brighton kommt im Februar für zwei Shows nach Deutschland. Präsentiert von VISIONS und mit reichlich neuen Songs.

Blood Red Shoes gelten seit ihrem Debütalbum "Box Of Secrets" von 2008 als eines der spannendsten Rockduos der heutigen Zeit. Die für Februar geplanten Club-Shows in Hamburg und Berlin stehen allerdings nicht im Zeichen des zehnten Jubiläums der Platte, sondern kreisen eher um das neue Album von Carter und Ansell.

Das ist zwar noch nicht offiziell angekündigt, mittlerweile folgten den drei Singles "Bangsar", "Eye To Eye" und "God Complex" aber noch zwei Songs: das von Ansell gesungene "Call Me Up Victoria" und das groovige "Mexican Dress". Außerdem aktualisieren die beiden seit einigen Tagen ihren Instagram-Account mit Einzelausschnitten eines Bildes, das vermutlich das Albumcover darstellen soll.

Tickets für die von VISIONS präsentierten Konzerte sind ab sofort bei Eventim erhältlich.

Das noch aktuelle Blood-Red-Shoes-Album "Blood Red Shoes" liegt viereinhalb Jahre zurück. Zuletzt hatte Carter mit ihrer neuen Band Shit Girlfriend ein Video zum Song "Mummy's Boy" vorgestellt.

Stream: Blood Red Shoes - "Mexican Dress"

Stream: Blood Red Shoes - "Call Me Up Victoria"

VISIONS empfiehlt:

Blood Red Shoes

04.02. Hamburg - Molotow

05.02. Berlin - Privatclub