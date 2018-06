VISIONS Premiere: Blood Red Shoes stellen Video zu "God Complex" vor

Foto: Screenshot Youtube

Blood Red Shoes haben ihre aktuelle Single "God Complex" mit einem ästhetischen Schwarz-Weiß-Video versehen - mit Frontfrau Laura-Mary Carter in der Hauptrolle und einem düsteren Twist am Ende.

Mit tiefschwarz umrandeten Augen, in Lederjacke und mit hochhackigen Schuhen steht Laura-Mary Carter im Video zu "God Complex" in der Nacht, während ein selbstsicher lächelnder Sportwagen-Fahrer die Femme Fatale wie ein Tier auf der Jagd umkreist. Zwischendurch sieht man immer wieder Szenen bei Tag - in denen plötzlich die Frontfrau der Blood Red Shoes am Steuer des Autos sitzt und den Text des sinnlichen, trocken groovenden Rocksongs singt. Am Ende deutet sich an, dass hinter der Calvin-Klein-Model-Ästhetik ein Abgrund lauerte.

Der Clip stammt von den französischen Fotografen und Filmemachern Roch Armando und Julien Carlier, die mittlerweile in Los Angeles zu Hause sind. Für "God Complex" drehten sie in der Nachbarstadt Vernon mit der lokalen Berühmtheit Hugo Sanchez und seiner Corvette Stingray einen "Machtkampf", an dessen Ende Carter "die Kontrolle übernimmt" und schließlich "ihre Erinnerungen begräbt".

"God Complex" ist die aktuellste Single des britischen Alternative-Duos, die die Band bereits Ende April veröffentlicht hatte. Diese hob sich mit ihrem coolen Rock-Groove spürbar von den deutlich elektronischer angelegten Singles "Eye To Eye" und "Bangsar" ab, die schon im vergangenen Sommer erschienen waren.

Das Gespann aus Brighton hatte in der Vergangenheit angedeutet, mit Smashing Pumpkins-Gitarrist James Iha an neuer Musik zu arbeiten. Das aktuelle Album "Blood Red Shoes" war 2014 erschienen.

Laura-Mary Carter hatte in der Zwischenzeit mit einer Freundin die Band "Shit Girlfriend" ins Leben gerufen und mit einem Video den Song "Mummy's Boy" vorgestellt.

Bis in den Herbst bespielen Blood Red Shoes Festivals und Clubs in Großbritannien und Nordamerika, Termine in und um Deutschland sind derzeit nicht angesetzt.

Video: Blood Red Shoes - "God Complex"