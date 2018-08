Boygenius (Julien Baker, Phoebe Bridgers, Lucy Dacus) kündigen EP an, streamen drei Songs

Foto: Lera Pentelute

Boygenius, die aus dem Nichts aufgetauchte Supergroup der Singer/Songwriterinnen Julien Baker, Phoebe Bridgers und Lucy Dacus, hat eine EP angekündigt. Drei Songs daraus gibt es schon zu hören.

"Als wir uns trafen", so Julien Baker über das Projekt mit ihren ehemaligen Tourpartnerinnen, "waren Lucy, Phoebe und ich in unseren Leben und unseren musikalischen Unternehmungen an ähnlichen Punkten angelangt, außerdem hatten wir so ziemlich dieselbe Einstellung gegenüber Musik. Daraus entstand unmittelbar eine Seelenverwandtschaft."

Auf den Namen Boygenius hatte vorige Woche nur ein Pressefoto hingewiesen, das das Label Matador einigen Presseoutlets in den USA zukommen ließ, bevor Baker, Phoebe Bridgers und Lucy Dacus die leise Bombe platzen ließen und gleich drei Songs aus ihrer Debüt-EP präsentierten.

Die erscheint am 9. November natürlich bei Matador, wo Baker und Dacus veröffentlichen, und vereint die drei Songwriterinnen zu einer Art Case/Lang/Veirs für Freunde von melancholischem Indie-Folk. In jedem der drei Vorabsongs - "Bite The Hand", "Me & My Dog", "Stay Down" - übernimmt ein Drittel der Gruppe den Leadgesang, während die anderen beiden mehr oder weniger stark eingreifen oder einfach nur harmonisch begleiten.

Dacus veröffentlichte erst im März ihr hochgelobtes zweites Album "Historian", Baker ihr zweites Album "Turn Out The Lights" im Oktober 2017. Einen Monat zuvor war Bridgers' Debüt "Stranger In The Alps" erschienen. Fast zeitgleich zum Release der EP gehen Boygenius erstmals auf Tour, leider vorerst nur durch die USA. Baker solo kann man dagegen noch den ganzen September in Deutschland erleben. Tickets für die Konzerte sind bei Eventim erhältlich.

