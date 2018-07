Newsflash (Oasis, Jerry Cantrell, Slang u.a.)

Neuigkeiten von Oasis, Jerry Cantrell, Slang, Jack White, The Offspring & 311, Frank Turner, Jeff Rosenstock, Jeff The Brotherhood, Killswitch Engage und einer gnadenlosen Rezi von Geoff Barrow.

+++ Liam Gallagher hat seinen Bruder Noel zu einer Oasis-Reunion aufgefordert. "Ich habe gehört, du spielst jetzt auch Auftritte, bei denen es keinen Alkohol gibt, das ist das Bizarrste, was du bisher abgezogen hast", eröffnete Liam, um dann aber versöhnlicher umzuschwenken: "Ich vergebe dir, jetzt lass uns Oasis wieder zusammenbringen und das Rumgeeier sein lassen. Die Drinks gehen auf mich." Eine Antwort von Noel steht bislang aus, erst kürzlich hatten sich die streitbaren Geschwister jedoch eine Auseinandersetzung im Zuge der Fußball-WM geführt. Es wäre das erste mal seit neun Jahren, dass beide Gallaghers wieder gemeinsam auf der Bühne stünden. Im vergangenen Oktober hatte Liam mit "As You Were" sein Solodebüt veröffentlicht, Noel tourt derzeit mit seiner dritten Soloplatte "Who Built The Moon?", die ebenfalls Ende 2017 erschienen war.

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can't drink alcohol now that's the BeZarist thing you've done yet I forgive you now let's get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 19. Juli 2018

+++ Jerry Cantrell hat den Song "Setting Sun" für den Soundtrack des monatlich erscheinenden Comics "Dark Nights: Metal" beigesteuert. Nach einem Stakkato-Intro marschiert der Track anschließend stampfend vorwärts, bis die Gitarren im Refrain ihre ganze Wucht entfalten. Neben dem Alice In Chains-Frontmann hatten in den vergangenen Monaten schon zahlreiche weitere Musiker Lieder für den DC-Comic-Soundtrack veröffentlicht: "Brief Exchange" vom Deftones-Frontmann Chino Moreno sowie "Red Death" von Mastodon-Schlagzeuger Brann Dailor sowie "Fact Check" von Jason Aalon Butler (Ex-Letlive, The Fever 333) waren bereits online.

+++ Sleater-Kinney-Schlagzeugerin Janet Weiss hat sich mit ihrem Projekt Slang zurückgemeldet. Die zum Quartett angewachsene Band präsentierte den Song "Warm Enough". Dieser leitet mit Slide-Gitarren-Akkorden in einen bassigen Groove mit LoFi-Sound über, im folgenden entwickelt sich das Lied zum eingängigen Indierocker. Slang bestanden ursprünglich nur aus Weiss und Drew Gow. Jetzt sind Ex-The Thermals-Mitglied Kathy Foster und Anita Lee Elliott von Viva Voce mit an Bord. Informationen zu einem Album gibt es noch nicht.

+++ Jack White hat Elvis Presley gecovert. Zu Gast bei Malcolm Gladwells Podcast "Revisionist History" spielte er den Song "Are You Lonesome Tonight" und einen Teil des Stücks "Love Me". Beide Songs stammen nicht von Elvis, seine Cover-Versionen erlangten jedoch große Berühmtheit. White, selbst großer Elvis-Fan, diskutierte außerdem die Karriere und das Erbe des Sängers, und zeigte Gladwell die erste Aufnahme von Elvis, die er 2015 ersteigert hatte. White hatte zu der Single "Corperation" seines aktuellen Albums "Boarding House Reach" kürzlich ein Murder-Mystery-Video veröffentlicht. Außerdem hatte er ein umfangreiches Live-Album angekündigt. Auf seiner Europa-Tour kommt er für einige Termine nach Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Live: Jack White

12.10. Berlin - Verti Music Hall

13.10. München - Zenith

14.10. Dortmund - Warsteiner Music Hall

+++ The Offspring und 311 haben jeweils einen Song voneinander gecovert. The Offspring nahmen sich "Down" vor, während sich 311 an den Offspring-Klassiker "Self Esteem" wagten. Im Vergleich zum Original fällt das "Down"-Cover wesentlich schneller aus und geht mit seinen in den Strophen nach vorne preschenden Gitarren auf Konfrontationskurs. Auf den Sprechgesang von 311 verzichten die Punkrocker dabei komplett. Die Gesangsparts des "Self Esteem"-Covers dagegen bleiben unverändert, Rapparts sind nicht zu hören. Die Neuinterpretation setzt dabei auf einen groovigen Off-Beat. Die Cover entstanden im Zuge der in der kommenden Woche startenden Co-Headline-Tour der beiden Bands durch Nordamerika.

+++ Frank Turner stimmt seine Fans mit einem Trailer auf seine große Herbsttour ein. Ein Ausschnitt aus dem Video zur Single "Little Changes" soll die Vorfreude auf die von VISIONS präsentierte Tour durch Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz steigern. Bei den Terminen präsentiert der Punk-Folk-Singer/Songwriter sein aktuelles Album "Be More Kind", das im April erschienen war. Tickets für die Tour, auf der Turner von den kanadischen Garagepunks Pup sowie Xylaroo begleitet wird, gibt es bei Eventim.

Frank Turner & The Sleeping Souls + Pup + Xylaroo

21.10. Luxemburg - Den Atelier

23.10. Würzburg - Posthalle

24.10. Stuttgart - LKA Longhorn

26.10. Wien - Gasometer

27.10. Graz - Helmut-List Halle

04.11. Zürich - Volkshaus

06.11. Lausanne - Les Docks

10.11. Lingen - Emsland Arena

11.11. Hannover - Capitol

13.11. Bremen - Aladin

14.11. Leipzig - Werk 2

16.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

17.11. Wiesbaden - Schlachthof | ausverkauft

20.11. München - Tonhalle

22.11. Berlin - Columbiahalle

23.11. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

+++ Die Pop-Rocker Mozes And The Firstborn haben ein Video zu ihrem Song "Hello" veröffentlicht. Wie Sängerin Melle Dielesen verriet, habe sie das Lied für ihre Schwester geschrieben, "um ihr zu sagen, dass sie ein kleines bisschen mehr aus ihrer Komfortzone rauskommen muss". Passend dazu zeigt der Clip die Frontfrau sowie zahlreiche weitere Menschen bei einem Marathonlauf. In Laufe dessen zündet sich Dielesen eine Zigarette an. Während manche Teilnehmer die Zigarette kaum wahrnehmen, verlieren andere durch sie den Fokus und fallen fast zu Boden. Das Video solle Leute inspirieren, in die Puschen zu kommen und "Hallo" zur Welt zu sagen. "Wir sollten jeden Tag etwas ausprobieren, das wir vorher noch nie probiert haben. Es wird wahrscheinlich gut ausgehen. Und wenn nicht? Hey, dann hast du eine gute Story zu erzählen", erklärt die Sängerin. "Hello" ist Teil des neuen Albums von Mozes And The Firstborn, an dem die Band gerade arbeitet. Schon im vergangenen Monat hatten die Niederländer zwei weitere Tracks namens "Baldy" und "Sad Supermarket Song" veröffentlicht.

+++ The Vintage Caravan haben einen Teaser für ihr neues Album "Gateways" veröffentlicht. Der beginnt mit ruhigen Einstellungen eines Studios und idyllischen Aufnahmen von Natur, bevor sich schrille Geräusche in den Mix schleichen und die Band beim Performen zu sehen ist. Als Vorgeschmack auf die Platte hatten sie kürzlich den Song "Reflections" veröffentlicht. "Gateways" erscheint am 31. August. Im Oktober kommen die Classic-Rocker auf Tour. Tickets gibt es bei Eventim.

Live: The Vintage Caravan

15.10. Hamburg - Molotow16.10. Berlin - Lido20.10. Kempten - Rock The Box21.10. Leipzig - Moritzbastei23.10. München - Strom24.10. Karlsruhe - Substage25.10. Köln - Luxor

+++ Jeff Rosenstock hat ein Video zum Song "All This Useless Energy" veröffentlicht. Das zeigt in betont dramatischen Bildern einen Marathon mit Teilnehmern, die man so vielleicht nicht bei einem Marathon erwarten würde. Der Track entstammt seinem aktuellen Album "Post-", welches er Anfang des Jahres überraschend veröffentlicht hatte. Zuvor hatte er schon die Singles "Melba" und "9/10" mit Videos versehen.

+++ Jeff The Brotherhood haben ein neues Album angekündigt und die Single "Parachute" vorgestellt. Diese entfernt sich mit einem unruhigen Rhythmus und reduzierten, verworrenen Instrumental-Einschüben deutlich von dem früheren Garagerock-Sound des Projekts. Das Stück entstammt der Platte "Magick Songs", die am 7. September erscheint. Ihre noch aktuelle Platte "Zone" stammt von 2016.

01. "Focus On The Magick"

02. "Camel Swallowed Whole"

03. "Singing Garden"

04. "Parachute"

05. "Celebration"

06. "Locator"

07. "Wasted Lands"

08. "Relish"

09. "The Mother"

10. "Magick Man"

11. "Heavy Journey"

12. "Farewell To The Sun"

+++ Killswitch Engage-Frontmann Jesse Leach hat die Aufnahme neuer Gesangsspuren bestätigt. Wie der Sänger in einem Instagram-Post erklärte, sei er kurz davor, die letzten Vocals für das neue Album der Metalcore-Band einzusingen. "Jedes Mal, wenn ich Gänsehaut bekomme oder Tränen fließen, wenn das Playback läuft, weiß ich, was ich tun muss. Yeah, Tränen, Tränen sind Metal as fuck", so der Musiker. Bereits im September hatten Killswitch Engage die Arbeit an einem neuen Album bekannt gegeben. Ein operativer Eingriff an Leachs Stimmbändern hatte diese jedoch in die Länge gezogen. Desweiteren sprach der Frontmann in seinem Post über seine Leidenschaft am Radfahren und wie ihm der Sport hilft. Die bislang letzte Platte der Band, "Incarnate", war 2016 erschienen.

+++ Wer sich bei der Musik von Portishead einen Zen-artigen, verkifften Rick Rubin vorstellt, der in Askese Tape zusammenschneidet, der dürfte einen gehörigen Schock bekommen, wenn er Geoff Barrows Twitter durchforstet: Der Mastermind der Bristoler Klangkünstler teilt dort nämlich großzügig gegen alles aus, was ihm nicht im den Kram passt, gerne auch unter Einfluss von ein paar Pints. So geschehen im Griechenland-Urlaub von Barrow, bei dem ihm anscheinend eine Band über den Weg lief, die seinen Hit "Glory Box" coverte. Gute Ratschläge oder ein "A for Effort" gibt es in Barrows Welt leider nicht: ""Oh Jesus sie spielen 'Glorybox'. Vier Akkorde und er spielt die falschen. Und sie macht auf Florence. Nein, verdammt! Die akustische Gitarre kommt, ich spüre es...Aaaghh" twitterte er entrüstet. Immerhin: Im Nachhinein stellte er klar, dass er nichts gegen die Band habe, und jeder ja sein Ding machen müsse. "Doing A Florence" bezieht sich übrigens auf Florence + The Machine, zu denen Barrow eine... klare Meinung hat. Zitat: "Nach jedem Florence-Gig beantragt ihr Mikrofon den vorzeitigen Ruhestand." Wie gesagt: Barrows Twitter ist die wahre "Glory Box".

Tweet: Urlaubsspaß mit Geoff Barrow

Oh Jesus their playing Glorybox NO Help me... Please... Shoot Me

There’s only 4 chords and he’s playing the wrong fukers... and she’s doing a Florence on it... FUK NO.. acoustic Gtr coming I can feel it... AGHHHHzh — Geoff Barrow (@jetfury) 18. Juli 2018