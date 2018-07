Parental Advisory: Die "Filthy Fifteen" von Tipper Gore

Schon 1985 wirkte Tipper Gores "Filthy Fifteen"-Liste der angeblich anrüchigsten Songs in Rock und Pop absurd. Heute müssten wohl selbst glühendste Moralhüter darüber lachen. Das hier sind die Songs:

01. Prince - "Darling Nikki"

02. Sheena Easton - "Sugar Walls"

03. Judas Priest - "Eat Me Alive"

04. Vanity - "Strap On Robbie Baby"

05. Mötley Crüe - "Bastard"

06. AC/DC - "Let Me Put My Love Into You"

07. Twisted Sister - "We're Not Gonna Take It"

08. Madonna - "Dress You Up"

09. W.A.S.P. - "Animal (Fuck Like A Beast)"

10. Def Leppard - "High 'N Dry"

11. Mercyful Fate - "Into The Coven"

12. Black Sabbath - "Trashed"

13. Mary Jane Girls - "In My House"

14. Venom - "Possessed"

15. Cyndi Lauper - "She-Bop"

Wo ist für euch eine Grenze erreicht, wenn es um Meinungsäußerung in der Musik geht? Ist grundsätzlich alles erlaubt, auch maximaler Sexismus und Antisemitismus, weil es unter Kunstfreiheit fällt?

